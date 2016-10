INTERVJU Goca Tržan iznosi bračnu intimu i objašnjava zašto suprugu Raši oprašta preljubu sa “brutalnom ribom”

Budući da ima više od dve decenije estradnog staža, pevačica Gordana Goca Tržan (42) nije se previše zabrinula kad je pročitala da ju je suprug Raša Novaković (28) prevario s devojkom koja jedva da je prevalila dvadesetu. Njen stav o preljubi je poznat: kako je rekla u razgovoru za GLORIJU – oprašta, ali ne zaboravlja.

“Tačno tako. Uvek bih to oprostila, zato što smo živi ljudi i nema razloga da očekujem kako je nemoguće da se to desi. Čovek može ili ne može da odoli iskušenjima, a ona su svuda oko nas, od hrane, pića i droge do žena. Verujem da nas iskušenja zapravo jačaju, iako smatram da su najčešće u pitanju animalni porivi, i ako im neko podlegne, imam za njega razumevanja. Ali ne moram to baš i da mu zaboravim. Takođe, ne mislim da je prevara smak sveta. Uostalom, sigurna sam da niko ne može više da vara od žena, samo što one o tome mnogo manje pričaju, jer nije prikladno da one to rade. Baš kao što je normalno da muškarci čine preljubu. Samo se postavlja pitanje: sa kim nas to varaju naši muškarci ako su žene tako prepodobne i čedne? To je realnost”.

Šta je istina od onog što se piše u medijima o Rašinoj prevari i vašem zahtevu za razvod braka?

“Ne znam šta je istina, stvarno. Niti čitam novine, niti znam šta u njima piše, ne idem na blogove i portale. Tako da zaista nemam pojma o čemu je sad reč, a odavno sam rešila da sve što se piše o meni i mom privatnom životu ne komentarišem i ne demantujem”.

Znači, nema nikakvog zahteva za razvod braka, to biste morali da znate?

“Nisam podnela nikakav zahtev za razvod braka, koliko se sećam, a nadam se da me sećanje dobro služi”.



Verujte li da je Raša vaša životna ljubav?

“Moj suprug je kvalitetan, divan čovek s kojim živim duže od pet godina i imam veliko poverenje u njega. I kako god dalje da bude, šta god da se desi, ostaje naših pet i po sjajnih godina. Nemam nikakav problem s tim da uživam u činjenici da je to tako i nadam se da će se naša bajka nastaviti. Ne znam da li je on moja životna ljubav, ali svakako jeste čovek sa kojim mi je zajedničko vreme njaviše prijalo. Ono što nas dvoje delimo nisam delila sa drugim svojim partnerima”.

Mnoge dame, neke su i veoma poznate, pričaju da je Raša super frajer. Smeta li vam to, jeste li ljubomorni?

“Apsolutno ne. Uostalom, to je važno za njegov posao, pogotovu otkad je sa svojim bendom Kilotona počeo solo karijeru. Bitno je da se sviđa ne samo poznatim već i nepoznatim ženama i muškarcima. U ovom našem zanimanju podjednako je značajan i izgled. Iskreno, prija mi što ga komentarišu na taj način, jer i ja smatram da je dasa. Volim kad se svi slažu sa mnom”.



Jel istina da vas dvoje više ne nastupate zajedno?

“Tako je. Imam bend koji me prati, on nastupa sa svojim. Razdvojeni smo u poslovnom smsilu, i to je bitna stvar za naš privatni život, a i za naš porodični budžet”.

I vama mnogi muškarci udeljuju komplimente, neki su vrlo konkretni u nepristojnim ponudama. Kako se Raša nosi sa tim?

“Zatrpavaju me kojekakvim porukama na društvenim mrežama, ali ne stižem i nemam naviku da to redovno pratim. Neke su mi simpatične, a neke su vulgarne toliko da se ponekad i postidim. Ali sve je to deo mog posla. I moj suprug dobija svakakve poruke i neretko ih zajedno otvaramo, komentarišemo, čak i odgovaramo na njih”.

Jeste li uopšte videli sliku Raše i devojke s kojom vas je navodno prevario? Imate li komentar?

“Ne. Mogu da pričam o lepim ženama, prijatno mi je kada vidim neku i nisam ljubomorna, niti imam osećaj da sam u njihovom društvu manje bitna. Naprotiv. Tu fotografiju zaista nisam videla, mada su mi javili da se pojavila, da su ga slikali sa nekom brutalno dobrom ribom. Iskreno, meni je sve to zabavno, i neka su ga slikali”.

Šta kažu vaši roditelji?

“Oni su odavno navikli na sve, a mediji su mene i Rašu do sada razveli bar 14 puta”.

A vaša kćerka?

“Dete vidi jednu sliku kod kuće, drugu u novinama… I dovoljno je pametna da veruje onom što vidi u svom domu. Sve ostalo joj je smešno”.



Pojavila se i verzija po kojoj je cela ova priča, zapravo, dobar reklamni trik jer vama izlazi nova pesma “Lažna krila”?

“Potpuno su u pravu i ti koji to kažu, mada, čini mi se da mene nema nigde na toj fotografiji. Ali neka im bude. Hvala svima koji učestvuju u promociji moje nove pesme”.

Kome ste posvetili novu numeru?

“Svojoj publici. Sve svoje pesme posvećujem ženama i muškarcima koji dolaze na moje nastupe i koji vole moju muziku. Jer, pesme su večne, a praksa je pokazala da su neki ljubavnici, muževi i prijatelji samo prolazna kategorija”.

Jedna ste od retkih dama na sceni koje uvek sve zovu pravim imenom. Da li je to odraz vaše hrabrosti ili nespremnosti na komprimise?

“To je, pre svega, odraz mog temperamenta. To sam ja, drugačije ne mogu i ne umem, nažalost. Volela bih da sam malo mudrija, kao što je to moja kćerka, ali nisam. S druge strane, upravo to mi je pomoglo da u mom poslu budem drugačija i da se izdvojim u odnosu na mnoge. I na to sam veoma ponosna”.



Iskreno, da li ste nekad pomislili da su bolje prošle one koje umeju ponešto i da prećute?

“Ne analiziram druge. Pritom, ja makar izbacim sve iz sebe, a kad praviš kompromis i prećutiš, moraš to u sebi da filtriraš, onda te boli glava, potom si besan. Meni je glava mirna. Inače, ne zanimaju me tuđi komentari, oni više govore o onima koji ih ostavljaju nego o meni, zašto bi me onda zanimali? Uostalom, reč je o autorovom vaspitanju ili nevaspitanju, ogorčenosti ili zadovoljstvu životom, ja sam tu najnebitnija. Samo se ponekad zapitam odakle tim ljudima vremena i energije da sede pred kompjuterom i pišu te stvari? A kad mi se nešto ne sviđa, ja to preskočim, ne trošim se na gluposti”.

Nedavno ste prekinuli gostovanje u jednoj TV emisiji. Jeste li stvarno hteli da se obračunate sa urednikom zbog nezgodnih pitanja?

“Ne, nemam razloga da se sa bilo kim obračunavam”.

Znači stvarno ste se naljutili, nije bila fora?

“Ništa nije fejkovano. Čini mi se da su pitanja i napravljena tako da vide koliko sam trpeljiva. Bila sam vrlo fina i kulturna, ja sam, pre svega, dama. Nemam ništa sa voditeljkom, ona je samo čitala pitanja, urednik je taj koji je odgovoran što su ona bila takva. Ali posle mi je bilo svejedno, jer i ta pitanja, baš kao i komentari, govore o onima koji ih smišljaju, ne o meni. Mislim da sam odgovorima i svojim postupkom još jednom stavila do znanja da mogu dosta da pretrpim i budem tolerantna, kulturna i fina, a kad neko prevrši meru, samo se udaljim. Nema svađe, nisam ja prostakuša pa da se raspravljam, psujem”.

Konstantno ste pod lupom javnosti, svojevrsnim pritiskom. Jeste li, makar zbog ovakvih dešavanja, pomislili da napustite scenu?

“Mnogo puta mi to padne na pamet, bude mi muka od svega. Ali to se najčešće dešava kad nastupe čuveni predmenstrualni simptomi, kad polude hormoni i telo vibrira bez ikakve kontrole, i kad bih, kao i sve druge žene u toj situaciji, sve oterala bestraga. Znači, i ja sam samo žena, ni gora ni bolja od ostalih. Srećom, brzo me to prođe, a i mnogo mi znači podrška koju imam kod kuće, jer moj muž uvek kaže: Smiri se, sve je u redu, malo si napeta. Uostalom, šta je najgore što može da ti se desi? Onda se i sama zapitam da li mi od toga, nedajbože, zavisi život? Da li mi to ugrožava zdravlje? Sve što ne ulazi u te dve kategorije nije vredno nerviranja”.

Kako uspevate da uklopite sve obaveze?

“Tako što sam majka, supruga, poslovna žena. Ali, iskreno, radije to pitanje postavljam drugarici koja radi u banci, ustaje ujutru u sedam, vodi decu u školu, vraća se u šest po podne, vidi decu na sat, potom pegla, kuva za sutradan, proverava da li su klinci uradili domaće… Jer, ja svoje vreme mogu da rasporedim i zaista bi bilo veoma glupo da pričam kako mi je tempo strašan, da mistifikujem svoj posao. Sve žene na ovom svetu koje stižu da se bave svojim poslom i decom su veliki junaci za mene”.

Za vas se zna da ste ponekad stroga majka…

“Ne ponekad, uvek sam stroga”.

A koji model vaspitanja smatrate dobrim? Onaj koji je bio zastupljen kad ste vi bili dete ili ovaj današnji, kad su mame često i najbolje drugarice?

“Ne mogu ja da budem najbolja drugarica svom detetu jer treba da joj budem autoritet, onaj ko je uči, daje primer šta valja, a šta ne. Prema tome, ako je učim da ne psuje, da ne bude agresivna prema drugoj deci, da vodi računa o ličnoj higijeni, moram i ja tako da radim. Zato sam stroga pre svega prema sebi, a onda i prema svojoj kćerki”.

U kom smislu?

“Neke granice se moraju poštovati. Nas dve možemo o svemu da pričamo i ona treba da ima apsolutno poverenje u mene, uvek ću joj pomoći, zaštititi je, ali i da bude svesna da neću tolerisati glupost, bezobrazluk, nevaspitanje i nepoštovanje, jer joj ni drugi to neće činiti. Spremam je za život, realan, normalan. Trudim se da je naučim da to što je moja kćerka nije nikakva privilegija. Naprotiv, vrlo često je otežavajuća okolnost. Važno je da zna da deca sa kojom se druži treba da je vole i poštuju, ili ne vole i ne podnose, zato što je ona Lena Marinković, a ne zbog toga što je moje dete”.

Pokazuje li Lena sklonosti prema nekom zanimanju?

“Za sada je zanimaju crtanje i pisanje, stalno nešto beleži u svojim sveščicama. Ima razvijenu maštu, a ono na čemu sam zahvalna Bogu i što me jako raduje jeste to što je još devojčica. Ne pući se, igra se i dalje s lutkama, vrlo je detinjasta. Želim da to traje što duže, jer ima vremena kad će biti devojka, kad će joj biti važno kako izgleda. Sad je bitno samo da je srećna i opuštena”.

Čime vas ona najčešće obraduje?

“Time što sedne pored mene, ušuška se u moj zagrljaj i kaže: Mama, je l’ možemo nas dve sad malo da pričamo? Ranije sam, baš kao i ostali roditelji, mislila da su problemi o kojima mi priča banalni, nisam je puštala da sve kaže, jer sam žurila da joj objasnim da to nije nešto strašno. Sada je gledam u oči i slušam. Morala sam da učim kako se to radi, a posebno me je trglo kad se Lena požalila Raši da je on jedini sluša, jer mama neće, nema vremena. To se promenilo, čak mi je rekla da sam se prilično popravila i da sad voli da priča sa mnom. I ma koliko da su sa aspekta odrasle osobe njeni problemi smešni, u njihovim godinama, kad se razvijaju, formiraju mišljenje o svemu što ih okružuje, za njih oni mogu da budu ogromni. Zato se trudim da im pristupim ozbiljno, da se ne smejem i ne banalizujem. Pokušavam da joj objasnim da sam ja kroz sve to davno prošla, da nisam sigurna da sam preterano vična da joj dam gotovo rešenje, da može da proba na jedan način, pa ako ne ide tako, nešto drugo, ali zaista je vrlo pažljivo slušam. Važno je da našu decu volimo onakvu kakva jesu i da ne očekujemo nešto od njih, jer upravo ta naša očekivanja ih upropaste”.

Na koji način kćerku obradujete, imate li neki vaš ritual?

“To se kod nas zove – ženski dan. Lena bira šta ćemo da radimo: da idemo i kupimo nešto što joj treba za školu, pravimo figurice od plastelina ili kolače, jedemo kokice i gledamo crtaće ili idemo na trening. Ipak, najviše se radujemo kad spavamo zajedno. Tada Rašu izbacimo iz kreveta i on spava u Leninom”.

Pričali ste i o planovima za proširenje porodice. Ima li nešto novo?

“Nema. Mnogi novinari me pritiskaju i za to, kao da sam u najmanju ruku dužna da to ostvarim onda kada njima to odgovara. Naprosto, kada za to dođe trenutak, to će se i desiti”.

Šta biste voleli da dobijete u “sledećem izvlačenju”? Sina ili još jednu kćerku?

“Dečaka. Zato što imam brata i znam da nije loše imati i muško dete. Ali, sa aspekta osobe koja se svega nagledala u životu i bila na raznim humanitarnim akcijama, samo neka je živo i zdravo”.

Zašto je, uprkos svemu, dobro biti Goca Tržan?

“Možda nekad i nije bilo, ali sada jeste. Zato što sam naučila da se izborim sa svim svojim demonima. Pobedila sam ego koji je naš najveći neprijatelj, jer nas vezuje za materijalne stvari, tera nas da se svađamo, stvara nam nezadovoljstvo, ne da nam da se otkačimo od bivših, pa ne možemo da oprostimo što nas je neko prevario, ostavio. Naučila sam i još jednu vrlo tešku stvar u životu, da kažem izvini i da to stvarno i mislim. Ranije sam bila ubeđena da sam uvek u pravu, bila sam baš gorda, kao što moje ime Gordana i kaže. Mnogo sam radila na sebi a i dalje to činim kako bih bila bolja sebi, svojoj porodici, onima koji me vole. A to unutrašnje stanje se reflektuje i na moj izgled, otud toliko komplimenata da zračim. Hvala svima, verujte mi, to je posledica toga što konačno živim u miru sa sobom”.