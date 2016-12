INTERVJU Emina Jahović priča otvoreno o braku, kako zavodi svoga supruga i da li se pribojava da će neka druga zavesti njega

Emina Jahović, jedna od najatraktivnijih dama domaće javne scene, postala je zaštitno lice nove kampanje poznatog brenda “Extreme Intimo” i pokazala da reč seksi može da se upotrebi i uz nošenje pidžama, a ne isključivo zavodljivog donjeg veša.

Šarm i lepota kojima zrači došli su do izražaja na fotografijama koje savršeno oslikavaju trenutnu životnu etapu muzičke zvezde. Samouverena, voljena i odlučna, tridesetčetvorogodišnja lepotica za Hello! otkriva čime neguje brak i pre svega ljubav sa Mustafom, kao i zbog čega je bračni partner često njen glas razuma, ističući da joj je upravo suprug najviše pomogao da stekne samopouzdanje koje danas ima.

Na početku razgovora zaštitno lice nove kampanje brenda “Extreme Intimo” otkriva kako se snašla u ulozi manekenke.

“Saradnja sa brendom Extreme Intimo za mene je došla potpuno prirodno, jer negujemo i delimo ljubav prema originalnom i modernom stilu, prirodnim materijalima i kvalitetu iznad svega. Uživala sam u fotografisanju, atmosfera na snimanju bila je sjajna i zadovoljna sam rezultatima, koji su konačno pred vama”.

Kako se vašem suprugu dopala ta ideja i da li vam je odmah dao “zeleno svetlo”?

“Mustafa je oduševljen fotografijama za ovu kampanju, a posebno su mu se svidele pidžame Extreme Intimo koje sam mu donela”.

Da li vam prija uloga zaštitnog lica poznatog brenda?

“Izuzetno mi je drago što sam postala njihovo zaštitno lice i zaista je uživanje raditi za brend koji, kao i ja, neguje iskrene porodične vrednosti. Srećna sam što su baš u meni prepoznali nekoga ko može na pravi način da predstavlja njihovu kolekciju i brend Extreme Intimo”.



Birate li radije udoban, pamučni donji veš ili seksi, zavodljive komade?

“Iako to možda niko ne bi rekao, na osnovu toga kako se oblačim za scenu, kod kuće najviše volim da mi je udobno. Uostalom, sigurna sam da svaka dama, kao i ja, voli da se prepusti pamučnom uživanju u kvalitetnim materijalima i zanimljivim krojevima. A divni odevni komadi iz Extreme Intimo kolekcije nude upravo to”.

Pravite li rado “pidžama parti”?

“Jaman i Javuz često pozovu svoje drugare iz škole na druženje, nekada i prenoće kod nas, pa onda pravimo žurku u pidžamama i uživamo”.

Kako vreme prolazi, sve više zračite samouverenošću i seksepilom. Šta se krije iza toga, odakle crpite tu količinu samopouzdanja?

“Samouverenost je odlika ostvarenih ljudi. Ranije sam bila manje samouverena, međutim, sada kada se okrenem, imam dvoje divne dece koja su veoma lepo vaspitana, imam porodicu, dobrog muža, pozitivno okruženje. Sve to desilo se kada sam odlučila da se rešim ljudi koji zrače negativnom energijom i okružim se samo onima koji mi prijaju, koji su pozitivni i koji umeju i da me kritikuju kada zaslužim, kako bih mogla da napredujem. To je velika stvar za samopouzdanje, a mnogo su mi značili i edukacija, putovanja, kao i sazrevanje, mudrost i sve stvari koje dolaze sa tim u paketu”.

Izuzetno ste rigorozni kada je reč o održavanju kondicije. Šta vas najviše motiviše?

“Moje telo i moj um navikli su na vežbanje. I koliko god da mi je raspored gust, uvek nađem bar četrdeset pet minuta da vežbam, jer se posle toga osećam potpuno preporođeno. Vežbanje je moja antistres terapija i to mi je najveća motivacija”.



Kako je Mustafa reagovao na vaš novi spot za duetsku pesmu sa Amelom Ćurićem?

“Pesma je veoma lepa i odlično prolazi kod publike, što mi je veoma drago, jer je sve drugo što se u poslednje vreme pojavljivalo ličilo jedno na drugo i brzo se zaboravljalo. Ja se nadam da će naša pesma trajati dugo jer podseća na stari pop koji je nekada harao našim prostorima, a uz to je prilagođena našem vremenu. Amel je talentovan momak, sa kojim sam divno sarađivala, i rezultat je odlična pesma i odličan spot, koji se i Mustafi veoma sviđa”.

Da li biste vi njemu dozvolili da snimi scene u krevetu sa drugom ženom?

“E sad sam se slatko nasmejala. Kada bolje pogledate spot Kost, videćete da ta žena u krevetu sa Amelom nisam ja. To je manekenka iz Zagreba, koja je svoj posao odradila baš onako kako treba. Ja sam sve vreme na krevetu bila sama, kao i tokom većeg dela spota”.

Trudite li se i posle toliko godina ljubavi sa Mustafom da ga i dalje zavodite i šta je vaše najjače oružje za zavođenje?

“Žena nikada ne treba da odustane od zavođenja svog muža. Samo, posle ovoliko godina, promeni se način zavođenja. Muškarac se zaljubljuje u ženu svakodnevno zato što je dobra majka svojoj deci, dobra žena, zato što prati svoje snove i gradi karijeru, drži do sebe. Mislim da je to najbolji recept za dobar brak i trajanje”.

A zavodi li on vas?

“Mustafa je divan otac i divan muž koji je privržen porodici. On je ostvaren muškarac, koji ima sjajnu karijeru, ali kome smo naši sinovi i ja iznad svega drugog. Šta je zavodljivije od muškarca koji vas toliko voli”.

Čime negujete vašu ljubav i brak?

“Naša ljubav je kao divan cvet, koji deluje nežno, a zapravo ima jake korene i veoma je stabilan. Negujemo ga poštovanjem, razumevanjem, tolerancijom, razgovorima, vremenom koje odvajamo za našu porodicu i samo za nas dvoje. Ljubav je predivna, ali nije dovoljna za srećan brak. Kada uložite i vreme i trud, onda to postaje kvalitetna zajednica, kakva naša jeste”.



Koliko se vaš odnos promenio posle rođenja dece?

“Mnogo, samim tim što smo se i nas dvoje promenili, svako za sebe. Ja sam pre nego što su se rodila deca bila okrenuta pre svega sebi i svojim željama, a od trenutka kada sam postala majka potpuno sam se promenila. Shvatila sam da više nisam ja na prvom mestu, već ta mala bića. Takođe, Mustafa je pre dolaska naših sinova bio drugačiji, najviše okrenut poslu, a kada smo dobili prvo Jamana, pa Javuza, potpuno se promenio. I naš odnos postao je dublji kada smo postali roditelji, a osim ljubavi koja nas je vezala, dobio je nove niti koje su neraskidive”.

Trpi li vaš odnos zbog velikog broja obaveza koje oboje imate? Imate li dovoljno vremena jedno za drugo?

“Imamo zaista mnogo obaveza, oboje, ali uvek nađemo vremena jedno za drugo. I kada je jedno od nas na putu, čujemo se nekoliko puta dnevno, pretresamo sve što se desilo i ako je potrebno, tražimo savete od onog drugog. Ničije mišljenje mi nije važnije od njegovog, moj suprug često ume da mi bude glas razuma”.

Nedostaju li vam trenuci udvoje? Kako nadoknađujete to vreme?

“Svake večeri, kada uspavamo decu, Mustafa i ja posvetimo se jedno drugom. Sedimo i pričamo, ili napravimo romantičnu večeru, nekada ugostimo i naše prijatelje, a često izađemo u šetnju po našem kraju. Kako god da provodimo vreme, najvažnije nam je da smo zajedno”.

Kada ste shvatili da je Mustafa čovek vašeg života, šta ga je izdvojilo u odnosu na druge muškarce?

“Ono što je Mustafu izdvojilo i još ga izdvaja je činjenica da sam celog života bila zaljubljena u njega, kao što sam i dan-danas. Ima u njemu mnogo toga posebnog što me drži zaljubljenom ovoliko dugo. Pre svega, tu je njegova dobra duša i njegovo veliko srce, koliko je spreman da pomogne drugima, koliko je svestan samog sebe. Vrlo je kompletan muškarac, to je ono što sam tražila i našla”.

Plaši li vas pomisao da bi Mustafu mogla da zavede neka druga žena i kako se obračunavate sa tim strahovima?

“Zajedništvo opstaje dokle god postoje ljubav i poštovanje, a kod nas i jednog i drugog ima mnogo. Ukoliko smo mi u stanju da damo jedno drugom ljubavi i dokle god je ima, mi ćemo biti zajedno, a čvrsto verujem da će to biti zauvek. Ne plašim se da može neka druga žena da ga zavede, ali niko nije savršen, pa ni ja. Takve stvari ne možete da isključite kao moguće. I muškarcu i ženi može da se desi tako nešto, ali se ne plašim toga jer sam zadovoljna sobom i svom muškarcu dajem maksimum. Ako moj maksimum nije dovoljan, onda i treba da se okrene drugoj ženi. Međutim, moj muž je zadovoljan, tako da nema mesta strahu niti borbi sa tim strahovima”.



A koji su vaši najveći strahovi?

“Ranije sam imala mnogo strahova, i od letenja, i od mraka, kao i mnoge druge. Ali u poslednje vreme sam, ojačavajući svoju spiritualnu energiju, shvatila da ne smem i ne mogu da se plašim bilo čega. Strahovi su potpuno nepotrebni jer zašto da brinemo zbog nečeg što se možda nikada neće desiti. A ako se desi, već ćemo naći načina da se izborimo sa tim. Čovek treba da živi najbolje što može i da iskoristi svaki trenutak, a strah nas samo sprečava u tome”.

Komunicirate li još sa šamanom Durekom?

“Imala sam sreću da upoznam Dureka i njegov pogled na svet, kao i način na koji razmišlja. Fenomenalan je i pomogao mi je da se izborim sa strahovima koje sam imala, pre svega od letenja. On je, prvo, moj prijatelj, i drago mi je da u životu imam nekog ko me razume i ko može da mi pomogne da svoju energiju usmerim na pravi način”.

Ima li i Mustafa duhovne seanse sa njim? Koliko njega interesuje ta priča?

“Mustafa je oduvek bio veoma duhovan, on je takav rođen i to mi se kod njega jako sviđa. Na taj način mi je pomogao da postanem sigurna žena, stabilna, koja stoji obema nogama na zemlji”.

Koliko se ova Emina danas razlikuje od one devojke koja je pre mnogo godina ušla u svet poznatih?

“Drastično. Sada sam puna samopouzdanja, jer sam mnogo radila na sebi, pre svega iznutra. Sigurnija sam u sebe, opuštenija i srećnija, a to se onda odražava na sve sfere mog života, pa i na posao”.

Zamerate li nešto sebi na bilo kom polju?

“Sebi zameram perfekcionizam, koji je u mom slučaju zaista nenormalan. Težak sam perfekcionista i to umara i mene i ljude oko mene. Ne može uvek sve da bude savršeno, ali meni je teško da to shvatim. To sebi zameram i na tome moram da radim”.

Smatrate li sebe karijeristom ili verujete da su vam zvezde naklonjene?

“Da bi se nekom ostvarile želje i stremljenja na poslovnom planu, mora da ima talenat, da se trudi, ali uvek je dobro i kada su mu naklonjene zvezde, jer to olakšava put. Ali niko ne može da uspe samo zahvaljujući zvezdama, ako sam ne pruži maksimum. Karijera mi je mnogo bitna i veoma sam naporno radila da bih ostvarila ono što jesam”.

Jesu li Jaman i Javuz svesni da su im roditelji velike zvezde?

“Dobro znaju da smo Mustafa i ja poznati, ali im je to potpuno normalno, jer ih to prati od rođenja. Štaviše, oni misle da se svi njihovi drugari pojavljuju na televiziji i to mi je jako slatko. Ne krijemo ih od javnosti, ali se trudimo da ne budu ni previše izloženi, da nađemo pravu meru”.

Koliko ste samokritični kao roditelji?

“Trudim se da budem najbolja majka na svetu, ali se nikada ne bih usudila da kažem da to i jesam. Važno mi je da su mi deca srećna i zadovoljna, ali i lepo vaspitana, da poštuju druge i da ispunjavaju svoje obaveze. Za sada mi se čini da nam dobro ide, ali roditeljstvo je posao koji nikada ne prestaje, nema slobodnih dana ni odmora”.

Šta je najlepše što vam je uloga majke donela?

“Sve najlepše u mom životu donela su moja deca. Otkrila sam ljubav za koju nisam znala da ikada može da postoji, beskrajnu i bezuslovnu. Deca su me učinila još nežnijom, a u isto vreme i snažnijom”.

Prikupljate li snagu za odluku da po treći put postanete majka ili ste sve dalje od te ideje?

“Trenutno ne razmišljam o trećem detetu, iako bih jako želela da proširimo porodicu, jer sam ja treće dete u porodici i znam koliko je to lepo. Najmlađe dete je velika podrška roditeljima kada starija odu na studije, a ovo treće je mali anđeo čuvar. Pažnja koja se pruža trećem detetu drugačija je od prva dva, valjda zbog toga što su roditelji već zreli u toj ulozi. Divno je to, ali za sada još nije vreme”.



Imate li Mustafinu podršku u tome?

“Mustafa me apsolutno u svemu podržava, tako i u ovom. Zbog njega sam oduvek htela da imamo i devojčicu, jer znam koliko su ćerke vezane za očeve, koliko sam ja bila vezana za svog oca. Nadam se da ćemo je jednom i imati”.

Smatrate li sebe srećnom ženom?

“Izuzetno srećnom. Imam divnu porodicu, muža koga volim i koji me voli, dobru i srećnu decu, bavim se poslom kojim sam oduvek želela. Uvek imam još želja, naravno, ali se one pre svega odnose na posao, na planove za budućnost. Ali i da sve ostane ovako kako je sada, ja ću biti presrećna i zadovoljna”, konstatuje Emina na kraju razgovora za magazin Hello.