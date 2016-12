Indira Radić otkrila najdublje tajne bliske prijateljice Ksenije Pajčin: Bila je tužna i usamljena!

Folk pevačica Indira Radić rešila je da prvi put javno nakon šest godina, koliko je prošlo od smrti njene koleginice Ksenije Pajčin, javno progovori o svemu što se dešavalo u njenom životu pred samu smrt. Indira ootkriva šta je Kseniju tištilo, kao i kako se osećala u vezi sa manekenom Filipom Kapisodom, koji joj je oduzeo život.

“Predosetila je svoju sudbinu. Imala je prilike da ode od Filipa i da zasnuje porodicu, ali joj se nije dalo. Vratila se na vrata svoje sudbine. Ksenija i ja smo se čule tri dana pre nego što će se to desiti. Ona me je zvala, ležala je u krevetu i rekla: “Nešto mi nije dobro, stvarno se osećam loše. Ovaj (Filip) me opet smara, hoće da se pomirimo, ne znam šta više da radim“, započinje priču Indira, koja se trudila da pokojnoj pevačici daje majčinske savete.

“Rekla sam joj: “Moraš da odlučiš sama šta hoćeš. Ti zaslužuješ da imaš porodicu, decu i čoveka koji te zaslužuje”. A ona mi kaže: “Ja to sa Filipom ne mogu da ostvarim, on je mlađi od mene”. U njenom životu je u tom trenutku postojao još jedan muškarac, koji je bio zainteresovan za nju. Dečko je bio vrlo obrazovan i fin i želeo je sa njom zajednički život. Međutim, ona se nalazila između dve vatre. Nije znala sa kim da bude. Taj dečko je bio ozbiljan, obrazovan, imao je svoj biznis, prava prilika“, otkriva Indira za Alo i dodaje:

“Pitala me je: “Šta misliš, šta ja treba da radim u životu?”. Rekla sam joj: “Ti treba u životu da se smiriš”. Ona je volela decu, volela je životinje. Rekla sam joj i to da treba da peva i da kada nađe pravog čoveka, da se uda i da zasnuje porodicu. “Ja bih to volela”, rekla mi je.

Indira je dodala nešto što malo ko zna.

“Upoznala sam njenu najdublju stranu. Pamtim je kao divnu osobu, mnogo emotivnu, mnogo ranjivu, ali i mnogo povređenu. Ona je u suštini bila vrlo tužna i usamljena devojka”, zaključuje Indira za Alo.