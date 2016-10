Indira Radić: I ja se slikam gola kao Dara, ali fotke ne šaljem nikome!

Popularna pevačica Indira Radić nema ništa protiv golotinje, a u prilog tome svedoči i njena izjava da se i ona slika obnažena kao njena koleginica Dara Bubamara. Radićeva otkriva da takve slike ne šalje nikome, ali zato joj muškarci u inboks šalju fotografije svojih polnih organa.

“Ima navalentnih obožavalaca. To je uglavnom putem Fejsbuka, Instagrama, Tvitera. Traže sve i svašta i šalju sve i svašta. To je normalno. Tako se nekada tome slatko ismejem. Najgadnije što su mi slali su poruke seksualnog sadržaja. Meni je sve to simpatično, samo se nasmejem. Ništa to ne boli. Ništa ne može da te zaboli što pročitaš. Fotografije polnih organa šalju svima. To nije nikakva tajna”, priča Indira za “Alo!”.

Na pitanje da li kao njena koleginica Dara Bubamara poseduje fotografije na kojima je obnažena, pevačica sa osmehom odgovara:

“I kada imam te fotografije, ja ih obrišem istog sekunda. Ja se tako fotografišem da bih videla kako izgledam, jer svaka žena voli da vidi sebe u ogledalu kako izgleda. Pa i onog trenutka kada je gola ili obučena. Te fotografije ne čuvam, čak ih obrišem i iz onog foldera u telefonu gde su obrisane stvari”, iskrena je pevačica, koja takve slike ne šalje ni svom izabraniku.

“Ne šaljem dečku. Nisam u tom tripu. Bez obzira na to što su te stvari samo za tebe, može da ispliva negde. Zašto da radim to? Ne treba mi. Mislim da su to gluposti. Zašto da jedno drugome šaljemo provokativne fotografije, koje mogu da procure negde? Dešava se da odu, pa šta onda da radim? Zato ja odmah sve pobrišem“, tvrdi Radićeva.

Pevačica je protekle godine izdala album, zatim se povukla iz javnosti, a sada otkriva zbog čega je nigde nema.

“Smatram da je internet najjača promocija za jednog pevača, a posebno „jutjbub“. Od mnogo ljudi sam čula da ne sede poret TV-a i gledaju spotove. Nemaju vremena. Jednostavno, život je toliko brz. Čim ustaneš, odmah imaš milion obaveza, odmah dođe noć i sve tako u krug. Toliko je sve haotično. Pola vremena ti prođe u nekom čekanju, da ne pričam o gužvama u saobraćaju i svem haosu koji vam se desi tokom jednog dana”, rekla je Indira, a onda se nadovezala na priče da je biti pevačica odlično, jer nastupaju u inostranstvu, gde je dobra zarada.

“Za dobre pevače nije bitno gde nastupaju. Da li je to Balkan, dijaspora ili Srbija. Za dobru zaradu i veliku posećenost na nastupima je bitno koliko imaš dobru pesmu i to koliko si kvalitetan pevač i koliko si u trendu. Možemo da mi lupamo cifre koje želiš, a onda ti se na nastupu pojavi 50 ljudi. I na kraju nemaš ni za žvaku. Ja sam osoba koja ima zlatnu sredinu. Prilagodila sam se svom poslu i poštujem sve – ljude koji me pozovu da nastupam, publiku koja dođe da me sluša. Nisam sebična da mislim samo na sebe“.