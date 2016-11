Ima kratak fitilj: Katarina Živković pobesni kad joj neko kaže ovo!

Katarina Živković rođena je i odrasla u Leskovcu zbog čega akcentuje reči na način karakterističan za ovaj kraj. Pevačica zbog toga često dobija kritike, pa čak i uvrede.

Ona je rešila da se obrati svima koji je nazivaju seljankom.

“Ja se trudim i dan danas da to promenim, da pravilno akcentujem reči i da koristim padeže. Ali, gledaj sad, oni koji me negativno komentarišu su seljaci. Znači, taj koji kaže za mene da sam “seljanka” je seljak deset puta više, evo iskreno ti kažem. To je jedna osoba koja je nesrećna, nema svoj život i koja meni nema šta da zameri, osim toga što sam rođena u Leskovcu”, rekla je pevačica u emisiji “Premijera”.