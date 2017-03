Ilda otkrila traumu iz detinjstva: Sestra me je zamalo ubila makazama!

Folk pevačica Ilda Šaulić otkrila je da zbog sestre Sanele ima traume iz detinjstva.

Naime, ona je ispričala kako je jednom prilikom ostala sam kod kuće sa sestrom, koja je rešila da joj “sredi frizuru”.

“Sećam se da je mama izašla iz kuće, a nas dve smo ostale u mojoj sobi. Sanela je u jednom trenutku uzela makaze, ali one velike, i rekla mi kako ću imati najlepšu frizuru. Mogla je da me ubije makazama, ali na sreću, uspela je da dobro barata sa njima. Skratila mi je šiške skroz do kraja, i na kraju ih nisam ni imala. Majka kada je videla nije joj bilo dobro”, rekla je Ilda u emisiji “Press pretres”.