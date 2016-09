Ilda i Sanela: Evo kako su Šabanove ćerke dobile imena

Šaban Šaulić ispričao je priču o nastanku svoje popularne pesme “Sanela”.

“Čini mi se da najviše ženskih imena dato kada sam snimio pesmu “Sanela”. To je slučajno moje ćerke ime. Gde god da sam došao, Australija, Amerika, bilo gde, devojke su mi prilazile sa “Ja sam Sanela, tata mi je dao ime po vašoj pesmi”, rekao je on.

Zatim je ispričao i gde je čuo to ime i kako su članovi njegove porodice reagovali kad je odlučio da svojoj prvoj ćerki da baš to ime.

“Kad sam bio u Americi, na tom koncertu je dodeljivana neka nagrada nekome ko sedi u nekom od redova. I ja upoznam tu devojku koja je dobila tu nagradu. Bila je mlada, ali je izgleda brzo dobila fajront iz braka. I mi smo tu pričali i ona mi kaže da joj se ćerka zove Sanela. Tad sam pomislio da je to baš lepo ime, jer ga pre nisam čuo. I posle kad mi se porodila supruga, pitala me je koje sam joj ime pominjao. Ja sa Gordanom nisam imao problema, nego sam imao problema kod kuće, u Šapcu, s majkom. “A koja ti je to Sanela, mamicu ti tvoju, zar ne može da se zove Ilda kao ja”, kritikovala me je ona, pa sam morao da joj obećam da će se sledeća devojčica zvati po njoj”, ispričao je Šaban i nasmejao sve u studiju, prenosi portal pink.rs.