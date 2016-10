Iako Filip Đukić nije pobornik silikona, Marija Ana rešila da ide pod nož!

Marija Ana Smiljanić ne prestaje da iznenađuje. Nakon brojnih turbulencija na emotivnom planu, raskida veridbe i velikog pomirenja, bivša učesnica “Farme” sada je otkrila da će se uskoro podvrgnuti hirurškoj intervenciji kojom će ulepšati svoj fizički izgled.

“Operisaću grudi, ne znam kada, ali planiram sigurno. Nisam zadovoljna, želim da to bude nešto veće i čvršće“, ispričala je Smiljanićeva koja kaže da njen verenik Filip Đukić nije pobornik silikona, već naprotiv, voli prirodne devojke.

Mnogo se pisalo o raskidu njihove veridbe, a zatim i o velikom pomirenju, a Marija Ana tvrdi da je sve u redu, ali ipak, postoje određene stvari koje im kvare sreću.

“Sve je ok. Ipak, mnogo se svađamo, malo preterujemo. On je ljubomoran, ali i ja sam. Odem da radim na dva-tri dana pa me nema, a onda je on besan i tako… Bespotrebna ljubomora nam kvari sreću, ali proći će, valjda”, optimistična je pevačica.