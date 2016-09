Humano: Brena će donirati organe!

Gazdarica “Grand produkcije” planira da se uskoro pridruži grupi građana koji su postali vlasnici donorske kartice, u čemu ima podršku muža Bobe i sinova.

Sobzirom na to da je oktobar svetski mesec posvećen doniranju organa, pevačica bi već sledećeg meseca mogla da postane vlasnica donorske kartice.

“Brena planira da se priključi akciji jer zna da bi na taj način u javnosti stvorila pozitivan stav o ovom humanom činu. Ona je već sa prijateljima i lekarima pričala na tu temu i samo je pitanje trenutka kada će staviti svoj potpis na donorsku karticu. Svesna je da je potreba za doniranjem organa svakodnevna i da je mnogim pacijentima transplantacija jedini način da ozdrave. Zbog toga i želi da pristupi donorskoj mreži, ali nema nameru da pravi senzaciju od toga, niti ličnu promociju”, kaže dobro obavešten izvor blizak popularnoj pevačici.

“Brenini muškarci smatraju da je pevačica donela pravu odluku. Veruju da će njeno zaveštanje organa biti podstrek za mnoge koji još nisu shvatili značaj doniranja”, dodaje izvor.

Folk diva je potvrdila ova saznanja.

“Želim to da uradim! Za mene je doniranje organa normalna stvar. Volim to što nova tehnologija može da pojednostavi život. U to spada i zaveštanje organa”, kaže Brena.

“Na taj način može da se spase nečiji život. Ima li šta preče od toga? Mi smo okruženje koje nema priliku da napreduje. Naš evolutivni napredak ide prilično sporo, ali zaveštanje organa je dobro za ljude i mislim da to treba podržati. Kada se detaljno budem informisala o tome, svakako ću potpisati donorsku karticu”, poručuje folk zvezda.