Hit “Kukavica” nije bio namenjen Ceci? Pesmu je trebalo da snimi… (video)

Svetlana Ceca Ražnatović ima brojne hitove, a jedan od najvećih jeste “Kukavica”. Kako tvrdi Vesna Rivas, ovu pesmu je trebalo da snimi Vesna Zmijanac.

“Vesna je na zajedničkom letovanju dan i noć pevala “Kukavicu”. Sedele smo kod nje u apartmanu i cirkale i ona mi je rekla: “Živo me interesuje šta će Marina da zabode kao drugu strofu.” Ceca je u to vreme bila zabranjena, niko nije smeo da objavi njen album, a Futa i Marina su sve najbolje pesme koje su imali u šteku dali njoj, pa i one koje joj nisu bile namenjene”, rekla je Vesna u intervjuu za “Srpski telegraf”.

Prema zvaničnoj verziji, pesmu “Kukavica” je 1993. godine napisao Dino Merlin.