HELLO! INTERVJU Lena Kovačević: Stil sa ukusom Italije

Jedinstvenim muzičkim izrazom i osobenom lepotom Lena Kovačević izdvaja se na našoj javnoj sceni.

Pevačica koja se školovala na prestižnom svetskom konzervatorijumu i sarađivala sa eminentnim umetnicima, od početka karijere sledi unutrašnji glas i senzibilitet, ne podležući trendovima i komercijalnom maniru. Kada kroči na scenu, svojom ženstvenošću, gracioznošću i lepotom ostavlja bez daha, a kada “pusti glas”, ta vizuelna magija postaje više nego čarobna i osvaja sva čula.

Tridesetčetvorogodišnja Beograđanka, majka dvoje mališana, posle jednog romantičnog putovanja u Rim sa suprugom Veljkom Brčinom odlučila je da se upusti i u slatku preduzetničku avanturu, o čemu, između ostalog, govori za Hello!.

Dok pozira u elegantnim kombinacijama, Lena priča o izazovima života savremene uspešne žene, supruge i majke, predstojećoj premijeri nove pesme, na kojoj je sarađivala sa velikim imenima svetske muzičke industrije. Na početku razgovora otkriva svoje modne favorite za ovo leto.

“Moj modni izbor su haljine. Svakog leta ponovo otkrivam koliko su lepe, ali i praktične. Volim jednostavne, zanimljive krojeve, a ne dopadaju mi se previše floralni dezeni. Bele nijanse su u svakom godišnjem dobu moj izbor”.

Jeste li kao većina žena pasionirani zaljubljenik u visoke potpetice?

“Veliki sam ljubitelj visokih potpetica, ali preko dana najviše nosim baletanke. Imam ih u mnogo boja”.

Osećate li se bolje u elegantnoj haljini ili ležernoj odevnoj kombinaciji?

“Tačno negde u nekoj srednjoj kombinaciji. Najviše volim garderobu koja je elegantno opuštena, koja lako prelazi iz dnevne u večernju eleganciju. Dobre haljine, blejzeri i kvalitetan džins moji su najdraži komadi”.

Postoji li neki modni komad koji može instant da vam podigne samopouzdanje?

“Odličan kaput. Zaljubljena sam u kapute i jakne, mnogo više nego u bilo koji drugi odevni komad ili obuću”.

Koliko je na građenje vašeg stila uticao život u inostranstvu?

“Imala sam prilike da posmatram ljude sa različitih strana sveta i svuda mi se dopada ono – manje je više. Ipak, Francuskinje su moja najveća inspiracija kada je reč o stilu”.



Odlazite li radije u šoping u inostranstvo ili volite da obilazite beogradske butike?

“Volim i jedno i drugo. Ipak, garderoba u autletima u Italiji daleko je povoljnija nego kod nas, kvalitetnija i veći je izbor. Holandija je vodeća kada je reč o dobrim čizmama i jesenjim cipelama”.



U čiji modni sud imate najviše poverenja?

“Definitivno sam okružena ljudima koji imaju dara za estetiku, volim da čujem njihovo mišljenje, a na kraju je presudno ono u čemu se osećam dobro i slobodno. Volim da vidim čoveka, ne volim da prvo vidim garderobu. Više me zanimaju karakter i duh osobe nego današnja uniformisanost u modi i estetskoj hirurgiji. Nemam ništa protiv estetske hirurgije i razumem čovekovu potrebu za lepim, ali nisam pobornik armije istih lica, istog stila. Mislim da nam je Bog svima dao kreativnost i duh, kao i slobodu da budemo svoji”.

Koja vam je omiljena izreka o modi?

“Moda prolazi, stil ostaje”.

Pratioce na društvenim mrežama oduševili ste fotografijama sa juga Italije. Kojim povodom ste ovoga puta posetili tu predivnu zemlju?

“Imala sam prilike da sarađujem sa velikim i uspešnim kompanijama iz sveta mode i IT sveta, i dugo sam imala želju da pored svega što radim budem brend ambasador sopstvene firme, da predstavljam nešto što je moje. Italiju odavno volim, Rim posebno. Pre mnogo godina u njoj sam probala najbolji sladoled i oduševila se ukusom. Suprug i ja saznali smo da potiče sa juga Italije i tada sam potajno poželela da jednog dana u Beograd donesemo kvalitet tog đelata, kao i fantastične torte i kolače, u koje sam se takođe zaljubila. U pitanju su GMO free namirnice, bez ikakvog konzervansa i veštačkih boja, bez veštačkih zaslađivača, kao i vegan-linije proizvoda”.

Šta vas je, osim očaranosti ukusima, motivisalo da uđete u preduzetničku priču sa vašim životnim partnerom?

“Smatram da bi naša deca i mi trebalo da unosimo što manje industrijskih proizvoda i da se vraćamo tradiciji i strasti, onome kako se nekada pravio domaći sladoled. Inspirisala me je ideja originalnog ukusa iz Italije, u ovom slučaju Sicilije i Kalabrije, i tako se desilo da porodično uđemo u već odlično postavljenu priču Gelata Fredda u Beogradu. Za sada postoji jedna poslastičarnica na Senjaku, želimo, naravno, da što više ljudi proba naše proizvode i vidi o čemu je reč. O slatkišima i hrani uvek sam pričala sa mnogo strasti, volim i da kuvam, ali sada posebno u tome mogu da uživam, jer stojim iza kvaliteta koji nosi ime Gelato Freddo“.

Uporedo ste angažovani na novim pesmama. U septembru ćete pokazati delimični rezultat ambiciozne saradnje sa producentom Godfrijem Dajmondom iz Njujorka. Kakvo iskustvo imate u radu sa čovekom koji potpisuje pesme umetnika kao što su Frenk Sinatra, Glorija Gejnor, grupa “Aerosmit” i druga velika imena?

“Saradnja sa Godfrijem je na svom početku, s obzirom na to da nam predstoji snimanje celog albuma za strano, kao i domaće tržište. Godfri je fantastičan muzičar, ali i izuzetno drag i jednostavan čovek. Radio je sa najvećim svetskim zvezdama, ali je kao svi veliki umetnici zadržao skromnost i spontanost. Uživala sam radeći sa njim, povezali smo se muzički i stilski i tako poželeli da radimo ceo album. U septembru nas očekuje promocija singla Pick Up, za koju sam pisala muziku i tekst. Pesma je snimljena u Njujorku, svira sjajna ekipa muzičara, među njima deo benda Enrikea Iglesijasa, dok je gitarista Karlos Alomar, koji je svirao gitaru na svih šesnaest albuma Dejvida Bouvija. Kada je snimio moju pesmu, otišao je na probu sa Ališom Kiz. To je za mene nešto neverovatno. Karlosa smo čekali nekoliko meseci da dođe sa turneje da bi snimao sa nama i vredelo je čekanja”.

Da li je novi singl vaša karta za ulazak na svetsku muzičku scenu?

“Singl bi trebalo da bude objavljen za ceo region i zaista sam srećna što sam dobila poziv da promocija krene tom putanjom. Bože zdravlja da odatle pokušamo da lagano izađemo dalje na tržište. Verujem u ovaj projekat, u pitanju je pravi dance zvuk, kao i nekakav retro-disko momenat, na kojem je Godfri zaista sjajan i s razlogom je imao hit broj jedan u Americi. Jedva čekam da ove zvuke podelim sa publikom”.



Koliki izazov vam predstavlja balansiranje između porodičnih i poslovnih obaveza?

“Izazov je u tome da se podelim kako treba. Kada sam sa porodicom, da sam zaista samo sa njima, kada radim, da zadržim koncentraciju koja mi je neophodna. Sve ostalo je stvar dobre organizacije i kliše rečenica koju često slušamo, ali to je zaista tako. Bez velike podrške ljudi koji nas vole ne bih mogla da postignem sve obaveze koje sada mogu”.

Odakle crpite snagu i motivaciju za brojne aktivnosti kojima ste posvećeni?

“Iz ljubavi prema svemu. Imam velike snove, verujem u njih, ali i veliki trud i rad. Ostalo je zapisano negde tamo gore”.

Mislite li da su savremene žene izložene prevelikim očekivanjima, sopstvenim i onim koje postavlja društvo u kome živimo?

“Definitivno, danas imamo puno zadataka. Neki od njih olakšani su tehnologijom u odnosu na vreme naših baka, prabaka, ali i majki. Ono što nije dobro je ta preopterećenost koja može da uguši ono žensko u nama, našu prirodu. Pretpostavljam da se moraju negde praviti prioriteti kako se u ulogama ne bismo izgubili”.

Koristite li svaki povod da organizujete porodična druženja i slavlja ili ih radije obeležavate u mirnijoj atmosferi?

“I tu vidim sličnost našeg naroda sa Italijanima. Mi porodično volimo da okupljamo ljude, sa povodom ili bez njega. Tako smo odrastali i suprug i ja, uz mnogo prijatelja, familije, druženja. Volim tu buku”.

Koliko je bračni i porodični život promenio vašu životnu perspektivu i prioritete?

“Dolazim iz porodice za koju je upravo porodica uvek bila na prvom mestu, i u tom centru koji je za mene srž života mnogo je važno da svako na najbolji način razvija svoje želje i ambicije”.

Vaš stariji sin Vuk napunio je četiri godine, dok je mlađi Teodor krajem juna napunio godinu dana. Da li vam je to vreme brzo prošlo?

“To je sve tako brzo došlo. Ovo su potpuno neverovatne četiri godine našeg života”.

Šta radite kada vas obaveze slome i poželite da “restartujete sistem”?

“Volim da plivam, to je moja omiljena fizička aktivnost i više od toga. Ali pre svega, misao o duhovnim stvarima je ono što me regeneriše. Zajedničko slobodno vreme koje ugrabimo, svaki trenutak je dragocen. Putovanja, planovi i nove ideje za sledeću radnu godinu, želim da bude kreativna, inspirativna i zaista ukusna”.