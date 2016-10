Haris priznaje da je Melina poznatija u svetu od njega i otkriva ko od njih dvoje bolje zarađuje

Melina Džinović je jedna od naših najboljih dizajnerki koja je svoju slavu proširila i na holivudsko tržište. Osim naših velikih zvezda, među kojima je i Ceca, njene haljine nose i Šeron Stoun, Dženifer Lopez, Sofija Vergara, Paris Hilton…

Njen suprug Haris Džinović poštuje i ceni njen rad i trudi se da joj pomogne.

“Melina je u svetu poznatija od mene, ma neka bude i popularnija, bože zdravlja, tako i treba da bude”, kaže za “Blic“ pevač.

Melina je napravila poslovnu saradnju sa Paris Hilton tokom starletine posete Beogradu.

“Nisam upoznao Paris, imao sam svirku. Ali, ona mi je ispričala da je presrećna i da je Paris jedna sjajna osoba”, kaže Haris koji se ne plaši da će ga supruga zaseniti svojom slavom.

“Ih, pa ne može ona da uzme moju slavu, svako ima svoju slavu”, našalio se Haris, koji je objasnio koliko joj je pomogao u karijeri:

“Ona me je na samom početku pitala da li bi mogla da radi to, odnosno da li bi meni to smetalo. Objasnio sam joj da ne bi ako to neće biti neka šega. Kada sam video da žena zna šta radi, naravno da sam je pogurao”, kaže Haris.

On ističe da nije ljubomoran na njenu svetsku slavu:

“Melina je u svetu poznatija od mene. Nisam ljubomoran, trebalo bi da budem ponosan, kao što jesam. Ja sam deo toga, kao što je i ona deo moje karijere.”

Kada su finansije u pitanju, on ne želi da otkriva ko od njih dvoje više zarađuje:

“Nepošteno je uopšte pričati o tome.”

Kada njegova supruga uđe u modni studio, on se ne meša. Osim što ume da istakne šta mu se dopada.

“Ne mogu da joj pomognem, ona sama kreira. Nešto može da mi se dopadne, a nešto ne”, kaže Haris Džinović za Blic.