Haris je na potezu, Rada je veoma jasna: Volela bih da se udam!

Rada Manojlović gostovala je u emisiji kod svoje imenjakinje Rade Radenović, koja je “izvukla” iz pevačice mnoge pikanterije iz njenog života.

Naravno, neizbežna tema bio je Haris Berković.

“On je totalno moj tip muškarca, od glave do pete. Osvojila me je njegova dobrota. I on i ja smo mnogo dobre osobe, sviđa mi se kada u nekom prepoznam da nije sebičan – da voli da časti, da plati, kupi mi cveće posle svirke… I svaki dan me osvaja. Ja sam ista takva i mislila sam ranije da to nije tako bitno, zato su se veze tako i završavale”, rekla je Rada.

Kada se povela reč o njihovoj svadbi, Rada je bila jasna.

“Mladi smo, ja bih volela… Videćemo”, kaže Manojlovićeva, a na pitanje da li bi snimila duet sa bivšim dečkom Milanom Stankovićem, odgovara:

“Mi se nismo pljuvali, emocije su se samo ugasile i vratile u prijateljski oblik. Ipak, duete snimam samo sa Harisom”.