Hanka Paldum o teškoj porodičnoj drami: Moj sin je dobio dve godine robije samo zato što sam mu ja majka!

Pevačica Hanka Paldum prvi put je progovorila o porodičnoj drami koja je nastala zbog toga što je Mirzad Brkić, njen sin u zatvoru.

Njen naslednik je osuđen na dve godine zatvora jer je pre dve godine automobilom udario tri pešaka, od kojih su dva bila teško povređena.

Brkić je tada podvrgnut testu na narkotike, a u krvi mu je konstantovano prisustvo psihoaktivne supstance amfetamin. Hanka brani sina i smatra da je kazna koju je dobio stroga.

“Teško mi je kao što bi bilo svakoj majci, ali tu emociju držim za sebe. Moj sin je dobro, u jednu ruku, iako ne može biti dobro zato što je u zatvoru. On je osuđen na dve godine zatvora zbog saobraćajne nesreće koju je počinio. On služi svoju kaznu i na sreću nije bio teško povređen. Svi su napravili da je on jedan zločest momak, a osuđen je na tako veliku kaznu samo zato što je sin Hanke Paldum. Mnogi su mi rekli da za to što je počinio nije trebalo ni godinu dana da dobije. Svakom detetu je teret kada mu je roditelj poznat i popularan jer tada presuđuju drugi aršini”, rekla je pevačica za Alo.

Njen naslednik je pod stalnim nadzorom psihijatara zbog ranijeg konzumiranja narkotika.

“Posećujem ga stalno“, otkrila je Hanka.

Ona kaže da pored svega što joj se desilo želi samo mir u narednoj godini.

“Želim da sve negativno nestane i da se ne ponovi, želim mir i ljubav, da se ljudi dozovu pameti. Svako treba pozitivno da razmišlja i da brine o svojoj duši i biću, pa tek onda o drugima. To je formula dobrog života i svakom ko je poštuje biće lepše i lakše da korača u budućnosti. Ako uzvraćamo na isti način nekim ljudima, onda se sve to nagomila, pa se vrati kao bumerang: dobro duplom dobrotom, a loše još lošijim”, rekla je Hanka, prenosi kurir.rs.