Gorčin Stojanović: Čast mi je što sam režirao spot za Đoganija! Đole: On je profesionalac!

Poznati srpski filmski i pozorišni reditelj Gorčin Stojanović napravio je izuzetak zbog grupe “Đogani”, te se nedavno prvi put našao u ulozi reditelja spota, i to za baladu, “Ženske suze”.

S obzirom na to da su Đole i Vesna Đogani nakon dužeg vremena pronašli pesmu koja ima emotivan tekst, koji zaslužuje da se ekranizuje na najvišem nivou, Đole se nije dvoumio koga će da angažuje za novi spot.

“Čast mi je da su me pozvali. Oni su hteli baš mene kao reditelja spota, jer sam ja dobar u tome, kako su rekli, i ja sam drage volje i sa velikom radošću prihvatio njihov poziv. Lepo smo se družili na snimanju. Čujem da spot dobro prolazi, što me takođe raduje”, poručio je Gorčin.

Đole Đogani ima samo reči hvale za reditelja.

“Gorčin je bio fantastičan na snimanju spota. On je do sada radio samo filmove i predstave, a sada je prvi put uradio neki spot, i to baš za mene, što me čini ponosnim. Čovek je savršen”, kaže Đole za Alo i dodaje da je reditelj bio zahtevan na setu.

“On je pravi profesionalac, čovek koji zna šta hoće. Ono što je nama bilo bitno je to da je znao da postavi scenu, da slikovito objasni Vesni šta treba da radi. Rekao joj je “Ti si ovde devojka koja napušta grad, jer se tvoja najveća ljubav ženi drugom devojkom”. Sama te rečenica je bila dovoljna da u njoj probudi emocije i da ona zaista na snimanju zaplače. One suze koje vidite u spotu su prave, iskrene. Gorčin joj je rekao: “Nemoj da glumiš, budi iskrena”, i ona je počela da plače”, otkrio je Đole za Alo.