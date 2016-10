Goran Bregović napokon progovorio o bivšem kumu Emiru Kusturici

Dve velike regionalne zvezde stavile su tačku na prijateljstvo pre više od 20 godina, kada je reditelj izjavio da je Brega za njega završena priča jer mu je podmetnuo plagijat za film “Arizona drim” i obrukao ga kod Igija Popa.

“Kusta kad me pljuje, zna da bude i duhovit. Ja mu želim dobro. Ne znam da li i on meni to želi, ali ja njemu da”, rekao je vođa Bijelog dugmeta u intevjuu za Nedeljnik.

Muzičar i dalje prati Kustin rad i želi mu da konačno snimi dobar film, poput onih koje su nekada zajedno radili.

“Ja bih voleo da je on i sada napravio dobar film. Imam osećaj da Kusta radi sam i da mu je zato teško. Ranije je bio okružen nama i odlično mu je išlo”, priča Brega i priznaje da je s Kustom proveo 10 najboljih godina života.