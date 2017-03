Goga Sekulić srećna sa 15 godina mlađim verenikom, a evo šta kaže o pokojnom mužu

Goga Sekulić već neko vreme boravi u Beogradu s verenikom Urošem Domanovićem, s kojim je započela zajednički život u Cirihu.

Pevačica je presrećna pored 15 godina mlađeg Uroša i kaže da se razlika u godinama ne oseti.

“Ljudi se čude zbog te razlike jer se to ne vidi po nama i našem ponašanju. Iskreno, zaista je ne osetimo, pogotovo što sam ja detinjastija za svoje godine, dok je on zreo i strog. Treba ispratiti moju životnu priču, karijeru, a on se s tim nosi muški”, rekla je pevačica za “Stars” i dodala da joj smeta što njen verenik nije ljubomoran.

Na pitanje da li razmišlja o pokojnom mužu Igoru, Goga kaže da je prošlost ostavila iza sebe.

“Možda neće lepo zvučati, ali sve u svoje vreme. Ne mislim na prošlost nego na sadašnjost i budućnost. Taj životni period sam ostavila iza sebe i jednostavno ne želim da se vraćam na to. Samo ja znam kako mi je bilo i kroz šta sam prolazila. Muški sam izdržala, ponosna sam na sebe jer nijednog trenutka ni u čemu nisam pogrešila. Dešavalo mi se da me ljudi pitaju da li se osećam kao udovica, naravno da se ne osećam. Više se osećam prevarenom ženom, ali to u šta sumnjam duboko sam zakopala u sebi. Čitava ta ekipa ljudi koji su tada bili u mom okruženju dobro će znati o čemu govorim. Može neko slobodno da me osudi, ali ništa loše nisam rekla. Do kraja sam bila čovek i ostala, uvek podignute glave mogu ići svuda.”