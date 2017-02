Goga Sekulić se hvali: Mog Uroša merkaju i muškarci!

Folk pevačica Goga Sekulić ljubavnu idilu u Cirihu prekinula je nakratko zbog poslovnih obaveza u Beogradu, gde boravi nekoliko dana.

Boravak u srpskoj prestonici Goga je iskoristila i da verenika Uroša Domanovića izvede u noćni provod, a njihovo zajedničko pojavljivanje u javnosti ispratio je naš paparaco.

“Goga i Uroš su toliko bili lepo raspoloženi i srećni da je bila prava milina gledati ih tako zaljubljene. Đuskali su u separeu sa svojom ekipom i nisu pokušavali ni na koji način da skreću pažnju na sebe, pogotovo zato što Uroš ne voli da budu u centru medijske pažnje. Dok je Uroš, kao pravi sportista, pio samo vodu, Goga se nije libila da unese malo alkohola u sebe, te je ispijala viski. Devojke koje su našle u njihovoj blizini nisu skidale pogled sa Goginog dečka, ali videlo se da ona nema problem sa tim i da joj to prija”, ispričao je izvor koji se našao na licu mesta, a onda nam je i sama Goga potvrdila da joj ne smeta kada žene odmeravaju njenog partnera.

“Ma kakvi! Gledaju ga i žene i muškarci. Ne znam da li mu je do sada neki muškarac prišao, ali vidim da ga u teretani kada vežbamo zajedno gledaju, i to poprilično. Pa dečko ful izgleda, što i ne bi? Kunem ti se, najzgodniji je u teretani. Neka ga gledaju, ja nikome ne branim. Mogu samo da ga gledaju, jer je on ipak samo moj”, samouvereno kaže popularna folkerka i ističe da su joj dosadila pitanja o udaju i trudnoći.

“Meni su više smešna ta pitanja. Ja sam se verila, kad budem bila trudna, neću to da krijem. Ne volim kada me neko pritiska. Ne mogu da teram ništa na silu. Prosto, trudnoća će se desiti kad bog kaže. Bitno da smo mi živi i zdravi”, poručila nam je vidno srećna i zadovoljna pevačica.

Iako važi za dominantnu i jaku ženu, Goga priznaje da je ipak Uroš taj koji u njihovoj vezi vodi glavnu reč.

“Verovali ili ne, ali on vodi glavnu reč. Iako je mlađi, a ja ovako sva svoja, ume sve konce da drži u svojim rukama”, objašnjava Sekulićeva i dodaje da je mnogo srećna što nema ljubomornog muškarca pored sebe.

“On i ja nemamo šifre od telefona, a i nemamo potrebu da proveravamo jedno drugome poruke i pozive. Ne ljubomorišemo i imamo poverenja jedno u drugo”, hvali se Goga.