Goga se razočarala: Prijatelji više neće da se druže sa mnom zbog Uroša

Goga Sekulić gostovala je u emisiji “Premijera – Vikend specijal” i otkrila kako joj je u vezi sa Urošem Domanovićem, sa kojim živi u Crihu, ali je otkrila i da su je neki stari prijatelji odbacili.

“Ranije sam više pomagala drugima, šta god da iskoči – ja sam bila tu, a sebe sam zapostavila. Karijera, društvo zezanje i to je bilo to. Sada mi se desila prava ljubav, Uroš i ja smo promenili naše živote”, rekla je Goga, koja se požalila na pojedine prijatelje:

“Pravi, dugogodišnji prijatelji uvek su uz mene. Imamo i prijatelje koji dolaze kod nas u Cirih, to je OK. Razumeju ljudi moju situaciju, da živim u inostranstvu, volimo se i poštujemo i dalje. Ipak, nekima to ne odgovara, ispada da je Uroš mene ukrao od njih, pa su se distancirali”, kaže pevačica.