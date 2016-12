Godišnjica ljubavi: Aleksandra otkrila šta je dobila od Filipa na poklon!

Pevačica Aleksandra Prijović i njen izabranik Filip Živojinović nedavno su bili na putovanju iz snova, a ono je definitivno došlo kao šlag na tortu za jednu i više nego uspešnu godinu za ovaj mladi par.

Pevačica je sa Filipom ljubavnu romansu otpočela pre tačno godinu dana, a kako kaže, budući da ide Nova godina moraće da mu kupi dva poklona. S druge strane, Živojinović je Aleksandru, još dok su boravili u Rimu, iznenadio lepim poklonom za godišnjicu veze.

“Mučim muku jer ne znam šta da mu kupim za Novu godinu. Budući da nam je sada i godišnjica, moraću da mu uzmem dva poklona. Kad god pitam Filipa šta mu treba, on kaže ništa, a i ja sam takva. Moraću da ga povedem sa sobom u šoping, pa da on sam odabere. Filip je meni već kupio poklon. Kada smo bili u šopingu u Rimu ja sam htela da kupim sebi jednu lepu tašnicu, međutim to je uradio on i to mi je bio poklon za godišnjicu”, kaže Prijovićeva kroz osmeh.