Goca Tržan: Toliko sam grešna da ne mogu da okajem grehe u narednih trista godina

Pevačica Goca Tržan priznala je da je grešna do te mere da joj ni odlazak u manastir ne bi okajao grehe.

“Pazite, da se razumemo, kada bih otišla u manastir, ne bi mi oprostili sve grehe u narednih trista godina. Grešila sam u životu, mnogo sam grešila. Trudim se da u svojim greškama budem iskrena i dosledna sebi. Kada to kažem, pre svega mislim da ako sam nekog povredila ili učinila nešto loše, to shvatim i pokajem se za to, kažem osobi koju sam povredila: izvini. I uspem nekako to da rešim”, kaže Goca za Alo i dodaje:

“Povređivala sam ljude, laže onaj koji kaže da nije. Nekada sam to činila namerno, nekada ne. Međutim, zaista se trudim, ako to nekada učinim, da se izvinim, shvatim svoju grešku i ispravim je. Mislim da je to pre svega ljudski, izuzetno je važno da imate sposobnost da se izvinite i shvatite da ste nekog povredili i da nekako to popravite”.