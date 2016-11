Goca Tržan priznala zašto još uvek ne može Raši da rodi dete

Pevačica Goca Tržan rešila je da otvori dušu i progovori o bolnoj temi. Ona je ispričala zašto još nije otišla na vantelesnu oplodnju.

“Sad sve ja to malo odlažem, pomeram jer imam toliko posla. Nemam kad od dnevnih obaveza, a to moram do kraja godine da uradim kako znam i umem, kaže Goca i dodaje:

Ćerka je sad u fazi da više i ne spominje to, toliko joj je doboro ovako.”

