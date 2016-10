Goca Tržan otvoreno: Raša je mene startovao, pilence me je dohvatilo!

Goca Tržan u braku je sa 15 godina mlađim Rašom Novakovićem. Pevačica je otkrila kako je zaočela vezu sa mlađim bubnjarom.

“On je mene startovao, on je mene strašno smarao. Svi su mislili da sam ja njega, ali ume i pilence da dohvati. Kada su nas otkrili on je bio u fazonu “okej, reci šta da uradim.” Nas dvoje smo čitali knjige, gledali filmove, uživali jedno u drugom, to i dan danas radimo. Njegova majka je divna, ja imam divnu svekrvu koja moje dete doživljava kao unuku”, rekla je Goca za “Premijeru”.