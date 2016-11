Goca otkrila detalje Mirkovog hapšenja: Došlo je 10 policajaca u civilu, kažem im da mi je slava…

Goca Božinovska i njen sin Mirko često su na meti medija zbog njegovog navodno bahatog ponašanja. Nedavno su ga policajci uhapsili i to na dan slave, a pevačica je konačno odlučila da otkrije pravu istinu.

Naime, ona je bila iskrena te je potvrdila da je bilo hapšenja ali da je razlog mnogo lakši od onoga što se po novinama spekulisalo.

“Stvarno su ga uhapsili, to je istina. Slavili smo, on je kolač odneo u crkvu i vratio se. Zvoni meni neko na vrata, vidim ja na kameri preko 10 ljudi. Izlazim, traže Mirka Šijana, i ja ih pustim. Mirko najnormalnije sedi na dvosedu. Kažem im da mi je slava i oni čestitaju. Kažu Mirko nije primao sudske pozive, ja ih zamolim da ne bude danas jer je slava, ali nije moglo. Morao je poći sa njima”, rekla je Goca a onda otkrila i razlog zbog kog je njen sin trebao da se javi na sud.

“Pre četiri godine, on i drug su bili na Kopaoniku i napadne ih grupa momaka. Naravno, oni su im odgovorili i ispala je klinačka tuča. Svi su se pojavljivali na suđenju samo Mirka nema. I normalno, nije dao izjavu i ništa, morao je. Ali je gospodin morao da ide u Rašku, pa onda tamo da prespava i ujutru da se vrati autobusom, da nije imao dobru mamu da dođe po njega. Sve u svemu nije nikakvo ubistvo ili šta su već pisali, obična klinačka tuča”, zaključila je Goca u emisiji “Amidži šou”.

Podsetimo, incident zbog kojeg je Šijan zaradio prijavu odigrao se ispred jednog ugostiteljskog objekta na Kopaoniku. Navodno, nekolicina mladića je razgovarala sa prodavcem, ali zbog galame koju je Šijan sa prijateljima pravio nisu uspeli sve da čuju. Nakon što su mu odbrusili da se utiša, započela je svađa, a usledilo je i potezanje noževa.

Jednom mladiću tada je lakše povređena ruka, dok je drugi uboden. Policija je tada podnela krivičnu prijavu protiv Šijana i maloletnika starog 17 godina, piše Kurir.

Inače, Goca je večeras ispričala i da su ona i njen bivši suprug, bokser Zoran Šijan imali vrlo turbulentan period.

Šijanu je smetalo to što se Goca bavi pevanjem pa ju je često pratio na nastupima. Tokom jedne svadbe gde je Božinovska zabavljala goste, nastao je skandal nakon čega je Goca prestala da peva.

“Bila sam na jednoj svadbi i gost je krenuo da me spopada, nisam se mogla odbraniti. Stavio mi je pare u odelo a onda je moj Šijan skočio. Rekao je da odmah napustim veselje i krenem kući. Nisam znala kako da odem sa svadbe, ljudi ostaju bez pevačice, kako to sad. Nisam mogla protiv njega. Krenula sam i rekla ljudima da idem samo do auta da uzmem nešto. “Kakvog auta, ona više neće pevati i gotovo”, rekao je on. Sve vreme u autu dok smo išli kući je ćutao, reč nije progovorio”, rekla je pevačica a onda nastavila da priča šta se desilo kada su došli kući.

“A onda kada smo došli kući, rekao je “Vidi, što si pevala, pevala. Sad uzmi lepo telefon, nazovi zlatu neka obavesti sve tvoje menadžere da ne pevaš“. Tako je bilo, rekla sam da više neću pevati jer imam probleme sa mužem. Niko nije mogao da veruje, molili su me ali nisam mogla. I tako sam ja prestala da pevam. Nisam pevala sedam godina. Nakon toga sam opet počela, ali on je svuda išao sa mnom. Brzo posle toga smo se i rastali”, zaključila je ona u emisiji “Amidži šou”, prenosi Kurir.