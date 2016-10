Goca Božinovska za SCANDAL! otkriva: Zorica Brunclik nije luda da trpi Kemiševe prevare! Razvešće se ako treba

Goca Božinovska našla se nedavno usred skandala kada se pisalo da su prijatelji njenog sina Mirka Šijana obili kuću voditeljke Lee Kiš! Čak je Lea izjavila da će javno u emisiji pričati sa Gocom o tome. Goca se pak ne plaši ničega i nema problem da o svemu otvoreno razgovara, a nama se javila na telefon iako je na odmoru na moru, i u romingu, pa smo je pitali kako se ne plaši velikog računa kao neke njene kolege koji nikako ne smeju da se jave kada su u inostranstvu.

“Pa ja imam telefon da bih se javljala na njega, a ne da se krijem. Na moru sam i iskreno da ti kažem, baš uživam, tu sam sa prijateljima i rodbinom. Šetamo gore, dole, tamo, ovamo, svuda nas ima. Bili smo u Budvi, sada sam kod sestre u Sutomoru. Izlazimo svako veče.”

Je l’ vas jure muškarci?

“Pravo da ti kažem, jure, jure. (smeh) Al’ slabo stižu, slabi su u nogama!” (smeh)

Ima li konkretnih ponuda? Je l’ ti priđe neki i kaže “Goco, ti si prelepa! Hoću seks sa tobom”?

“Nema, prošla su ta vremena, niko nema petlju, uglavnom se jakim ženama ne udvaraju tako, nego moraju da se pripreme. Oni misle da mi očekujemo ko zna šta, a mi smo žene kojima malo treba. Nekad je sve to bilo spontano, sada, pravo da ti kažem, i ne obraćam pažnju. Izađem, večeram, uživam, nazdravim…”

Znači, ti si što se tiče muškaraca stavila katanac?

“Nisam ja stavila ništa, nemoj ti meni ništa da stavljaš! Nemoj ako me uhvatite sa nekim da mi stavljate slike neke u novine, ti znaš da sam ja Goca diskrecija! (smeh) Što ne bih i ja bila?!”

Je l’ se sklanjaš od oženjenih, nemoj da te prebije nečija žena!

“Nikad nisam volela ni oženjene, ni mlađe. Ne može da me slaže, znam ja vrlo dobro ako je u nekim godinama ili je lud, ili je neoženjen, ili je razveden.”

Vidiš kako se tvoja drugarica Zlata Petrović usrećila sa Željkom Rstićem, bivšim Vesne Zmijanac? Baš se vole!

“Jeste, oni se vole, znači da je srećna, i šta joj više treba u životu. Baš smo se malopre čuli, možda i oni dođu opet na more ovde kod mene. Oni su rođeni jedno za drugo, toliko su karakterno isti da nema dalje!”

Plašiš li se da je Željko ne povredi kao što je Vesnu kada ju je prevario sa mlađom devojkom?

“Ne plašim se jer Zlatu moju niko nikada nije mogao da povredi, ona je jaka žena, neuništiva, čudo od žene! Zato i jeste moja drugarica.”

A šta ako im Vesna pomrsi konce, dugo su krili vezu zbog nje?

“Ma kakvi! Žena nije u tom fazonu, niti nju to zanima, ona je moja drugarica i ja je mnogo volim! Znam da je i ona srećna zbog njihove ljubavi. Pa nije Zlata njima rasturila vezu, pa da Vesna ima nešto protiv nje.”

Pošto ti je i Vesna drugarica, jesi li rekla nekad Željku “Đubre jedno, što si mi prevario drugaricu, nemoj sada i ovu da mi zaje*eš”?

“A ne! On nikada ružnu reč nije rekao o Vesni, o njoj priča sa puno poštovanja, tako da nema od čega da je štitim, da kaže nešto loše, rekla bih mu. A to što je bilo, bilo je, šta ja imam sa tim.”

Često su za Zlatu pisali da se bavi crnom magijom! Jesi li je uhvatila nekad?

“Da, baš se bavi! Što bre lupetaju tako? Pa pomogla bi valjda i sebi i meni, valjda bi živele na nekoj jahti u milionima, ne bi se mučile ispod šatora, i pevale po svadbama da bi zaradile neki dinar za svoju decu. Ako je to magija, onda alal joj! Kakva Zlata i magija, nego je Zlata sama po sebi magija, jer je privlačna i lepa žena! Ona se zove magija, normalno je što muškarci odlepe za njom, jer takvu harizmu ima da je to nešto neverovatno.”

Da li ti radiš i dalje ili si sad na pauzi?

“Pevam kad mi se peva, kad mi se ne peva, ne pevam! Smanjila sam romske svadbe, ne mogu više, nemam snage da se borim, dosta sam se naradila, tezgarila sam što nije niko. Mnogo mi je lepo, deca su mi porasla, nije mi više nužda, ne tera me neka velika muka, radim samo toliko koliko mi treba da sebe zadovoljim u nekim normalnim stvarima.”

Ti si se nagledala i naslušala svega i svačega po tim romskim veseljima?

“Jesam vala, ti bar znaš, zato i ne mogu više. Svi smo svašta prošli! I Ljuba Aličić, Šaban, Snežana Đurišić, Zorica Brunclik, Keba, Đani, Stoja da ne nabrajam, bilo je tu svega i svačega! Đani je uvek bio taj koji nas sve pomera sa mesta i zasmejava.”

I ko se tu najviše para namlatio, Šaban i Đurišićka?

“Nema tu ko je najviše para uzeo, to se sve deli. A onaj koji je najkvalitetniji i najbolji, taj je najviše i zaradio, ja to tako gledam. I treba brate, kvalitet se plaća.”

Jesi li u kontaku sa Kebom, on se sada malo uobrazio, misli da je ne znam ni ja šta jer mu je Severina snajka?

“Bila sam im na svadbi, ali nije se uobrazio, kakve veze ima Severina, pa nije se on oženio, nego njegov sin. I dalje isto radi, isto se ponaša. Keba je lafčina da nema dalje.”

Šta misliš, da li Keba ispunjava sve Severinine hirove?

“Ma lažu bre, čuj sad, Keba njoj sve plaća! Šta ima njoj da plaća?! Ne znam, nisam razgovarala sa njim oko tih odnosa, ko plaća i šta plaća. A i da daje, Igor je njegov sin, pa sutra bih i ja svojoj snaji plaćala i činila. Ona je inače jako lepa i dobra žena.”

Jeste, i jako je talentovana…

“Kako misliš da je talentovana?”

Pa za muziku i ples.

“A pa da, za muziku jeste. Otkud znam na šta misliš, uhvatili su se da pljuju po Severini, a ove druge su sve kao fine, a nema nijedna od njih šta nije radila. Ja Severinu toliko volim, i ja da sam muško, odmah bih je oženila.”

Šta misliš, je l’ Keba gledao snajkin pornić sa jahte?

“Ne znam, majke mi, ni ja ga nisam gledala, ali pretpostavljam da je to nešto lepo, čim je lepa žena, nema tu šta ružno da se vidi.”

Jesi li videla kako je tvoj drug Šaban Šaulić zaje*ao Popovića i prešao na konkurentsku televiziju?

“Pa dobro! Šta ako je otišao, sve su to dobre televizije i emisije, biće Šauliću dobro, svako ide tamo gde mu je bolje.”

Ali Popovića je za srce ujeo?

“Je l’?! Ne verujem, Popović je jak čovek, njega ne može ništa za srce da ujede! Pa toliko pevača ima, može da ga zameni sa bilo kim, valja malo promene, šta ima da tuguje. Neka promene malo, dosadno je kad su stalno jedni te isti.”

Lea Kiš planira otvoreno sa tobom da priča o pljački njene kuće u emisiji pošto se pisalo da su je pokrali Mirkovi drugari?

“Ma beži bre! Kakvlja pljačka, kakve ja veze imam sa pljačkom da o tome pričam? Napraviše od mog deteta ko zna šta, on je tada bio na moru. Možemo da napravimo zezanje Lea i ja na taj račun, ali šta ima da pričam o tome. Mnogo me nerviraju više te priče o mom Mirku, sve što stavi na instagram, oni objave. Nema prava ni da živi kad izađe u grad, posmatraju ga kao da je javna ličnost! Aman, ostavite dečka više na miru!”

Da li je zaista tačno da je Ceca branila Veljku da se druži sa Mirkom zbog svih natpisa u novinama?

“Ma kakvi! Nikad u životu, pre neki dan je bio Veljko kod nas, sedeli, zezali se, kupali se. Mirko ide kod njega najnormalnije i Ceca ga voli.”

Pa je l’ prave skandale po gradu kao što se piše?

“Ne prave ništa i ne rade ništa, sve je laž i sve je izmišljeno, kako ti to ne shvataš, kako ti ne dolazi do glave?!”

Ko im onda smešta te priče?

“Ne znam ko im smešta niti me zanima, ne mogu da ulazim u laži i u te bolesne stvari koje izmišljaju o njima.”

Je l’ se družiš sa Brenom i Bobom, kakav je njihov brak?

“Gledam im slike na instagramu, vidim da uživaju na jahti i mnogo sam srećna zbog njih.”

A da li je Brena srećna pored Bobe?

“Kako nije srećna, ona najbolje živi od svih pevačica, uživa pored njega! Da ti samo znaš kakav je on domaćin, kako on nju poštuje, kako joj sprema, donosi, prinosi… Ma najbolji par na svetu!”

Ali nešto je ne kiti dijamantima i brilijantima?

“Pa šta će joj više, šta da joj kupuje više, gde da stavi više i zlato i dijamante? Nije sve u zlatu i dijamantima, nešto je i u nekretninama.” (smeh)

Šta misliš, da li Brenu nervira što on izlazi noću, često ga paparaci slikaju?

“Otkud znam da l’ je nervira! Kad smo ona i ja pričale, ništa je nije nerviralo! Čovek niti izlazi, niti pravi probleme, a i da izlazi, pa šta? I mi izlazimo, šta sada treba da nas ubije neko?!”

Ali Zorica Brunclik je opasna! Njen Kemiš ne sme da mrdne?

“Oni su posebna priča, posebna vrsta, poseban su par. Skidam kapu za takav brak, strašno su vezani jedno za drugo.”

A kada bi Kemiš štipnuo neku pevačicu za guzu, kako bi Zorica reagovala?

“Ma ne bi on to ni uradio, ne znam šta bi ona uradila, ali mislim da to ne može da se desi.”

Ona nikad ne bi dozvolila Kemišu da se razvede od nje?

“Ne da ne bi pustila, nego kao i svaka žena ako je pametna i inteligentna, ne bi dozvolila da je Kemiš vara i ponižava! U tom slučaju bi se razvela, a ovako nema potrebe kad on nije takav. Oni lepo žive, ali nikad se u životu ne zna, ništa se nikome ne garantuje.”

Kako li je Goca Šaulić izdržala sve priče o ljubavnici?

“Pa izdržala je što niko nije! Pritisak medija i novinara, a drugo nije imala šta da izdrži jer Šaban nju toliko voli i ona njega da to nije normalno. Ništa Šaban nije imao ni sa jednom, nije on takav čovek.”

Da li mu je Goca nekad vratila za sve to?

“Goca nije u tom filmu da vara, da se sveti, ona je porodična žena! I kada je mlađa bila, nije nju to interesovalo, a kamoli sada.”

Pa jeste, ona je i baka, njena ćerka Sanela ima veliku decu, a i Ilda je nedavno rodila ćerku…

“Ona je baka, ali izgleda bolje nego neka devojka! Lepa je kao lutka, uvek je bila kompleks svima.”