Goca Božinovska otvoreno za SCANDAL! o sinu Mirku, hapšenju, porno aferama, kolegama, pevačicama koje spavaju sa njenim sinom….

Goca Božinovska ekskluzivno u intervjuu za SCANDAL! rešila je da ispriča istinu o svom sinu Mirku kojeg je policija pokupila sa porodične slave Aranđelovdan i odvela na saslušanje u stanicu!

Kako si se provela na slavi, je l’ bio neko od kolega?

“Bilo je lepo i veselo, a od kolega došla mi je samo Zlata, svi imaju po dve, tri slave, pa ih i ne obavezujem, i ja sam prestala da idem kod nekih kod kojih ne mogu da stignem”.

Ipak ti je sve preselo zbog situacije sa Mirkom. Gde si pogrešila u njegovom vaspitavanju?

“Nisam pogrešila nigde, imam izuzetnog sina koji me jako poštuje, on je glava naše kuće. Stvarno ne znam gde sam pogrešila, niti je narkoman, ponaša se skladno svojim godinama, izađe, proveseli se! A to što se njemu desi glupost da ne primi sudski poziv zbog dečje gluposti neke što je bilo pre četiri godine, negde se potukli, pa mu došao poziv za svedočenje, ja bila na putu i niko nije ni podizao poštu…. Zato su oni došli da ga privedu na informativni razgovor, pa se oko toga digla dževa. Ja sam preponosna majka i vaspitala sam svog sina baš onako kakav treba da bude”!

Ali moraš priznati da pije, policija ga stalno privodi…

“Nikad on nije bio u zatvoru, ali nikad. A pije vikendom kad izađe. Pitajte pola Srbije je l’ omladina možda u diskoteci pije vodu, da li je neki momak poručio sok ili vodu, ma to su ljudi napravili čudo od Mirka, a dete ne može bolje biti”.

Zašto ima zabranu da uđe u Crnu Goru?

“Moj sin je častan i pošten momak, kao klinac se potukao bio, i to zbog drugih, pa je dobio zabranu! Inače, znaš kako me briga zbog toga, kao da nema gde drugo da ide na more, pa baš mora tamo, jaka stvar. Pola Srbije se drogira, a moj sin ne, ja sam preponosna na njega, jedino što mu je u prirodi da voli da izađe i proveseli se. Ovo je banalna stvar što nije primio neki sudski poziv”.

A je l’ problematičan? Zašto se to sve dešava baš njemu?

“Moj sin strada zbog svog zvučnog prezimena i baš zato što je moj sin, a ja poznata žena. A on nije ni K od kriminalca. Kriminalac pravi milione, leži po zatvorima, a moj sin ništa od toga nije! Neću više da mi omalovažavaju dete i da pada u depresiju zbog gluposti. Nije on cvećka, ali ne radi ništa loše”!

Zašto je Veljko Ražnatović prestao da se druži sa Mirkom?

“Nije tačno, nije prestao da se druži, on je u izuzetno dobrim odnosima sa Veljkom, viđaju se, izlaze kad god mogu. Niko Veljku ne brani da se druži sa Mirkom, nedavno su stavili sliku na fejs na kojoj su zagrljeni, namerno su se slikali zbog novinara!

Zvala si Milomira Marića u emisiju da ga pitaš sve ono vezano za Mirka, pa su te provalili.

“Ja zvala, odakle to vama, gde ste to videli, nije tačno. Ja nemam veze sa tim! To su nebuloze”!

Nego, ima li neke ljubavi na pomolu? Da li si zaljubljena?

” Biće, biće, čudi me da vi niste saznali kada ste svemoćni! (smeh) Imam samo ljubav prema domovini i svojoj deci, inače, srećna sam i ispunjena u ljubavi. I emotivno, i ovako sam ispunjena, uživam u životu, što bi trpela nekog da me pita kad sam legla, kad sam ustala, koliko sam pojela… Ne trpim to, ali biće sve kako treba, samo polako, sve ćete saznati, ne mora taj neko da mi sedi u kući da bih bila zadovoljna”.

Sad kad vide udvarači da si slobodna, ima da nagrnu. Kako ćeš da se odbraniš?

“Kad izađem na ulicu, svako bi mi prišao, ali nije stvar ko bi, nego kakav bi prišao! (smeh) A normalno je da bi svi hteli da me osvoje”!

Da li si nekad razmišljala da prodaš kuću? Ćerke će se udati, Mirko na svoju stranu, šta ćeš sama u tolikoj kući?

“Nisam razmišljala, ali i Mirko će imati svoju porodicu i živeće u ovoj kući, samo Bože zdravlja, one će se udati, a Mirko će ostati ovde, jurim nešto da mu otvorim da radi, da mu obezbedim… Posle ću ja da uživam”

Šta misliš o Lepoj Breni? Je l’ se previše zategla, možda treba malo da smanji sa botoksom?

“Ona se nije zatezala, ima dobre šminkere, a i ja sebe kad pogledam kad sam dobro sređena, samoj se sebi dopadam, tako i ona žena… Trenira svaki dan, zdravo se hrani i iz tog razloga joj je lepo i čisto lice, a i zadovoljna je”.

Šta misliš o vezi Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića? On se izgleda uvalio kod nje da je koristi jer je sada popularna ili je pak ona kod njega zbog imena?

“Što bi se iko ikome uvalio kad su oboje lepi i mladi?! Ja bih razumela da je neko rugoba, pa se uvalio, međutim, Filip je lep kao anđeo, a i situiran je, takođe, i ova mala je lepa, zgodna, ne može da joj priđe nijedna na estradi! Niko nikoga tu ne koristi, to je čista ljubav”

Hoćeš ići na svadbu kod njih?

“Naravno, ako me budu pozvali. Filipa znam još dok je bio klinac, njega gledam kao mog Mirka i volim što je našao pevačicu da uživa u životu. Svi kažu pevačice su ovakve i onakve, a one imaju najbolju dušu! Aleksandra ima duplu dušu”!

Sećaš li se Brenine i Bobine svadbe?

“Nisam bila na njihovoj svadbi, ali se sećam slika iz novina, isto je bilo puno ljubavi, zato su i opstali tolike godine”.

Ko je koga tu navatao, Brena Bobu ili obrnuto?

“Nema ko koga tu da navata, to je isto kao Filip i ova mala, oboje su bili mladi, lepi, rođeni jedno za drugo. Kada su se pojavili, svi su rekli da su oni rođeni jedno za drugo, a s godinama se to i dokazalo samim tim što uživaju u životu! Imaju brak za svaku pohvalu, bez trzavica, vole se neizmerno”.

Zorica Brunclik se odrekla ćerke koja živi u Obrenovcu. Da li bi ti to svom detetu mogla da uradiš?

“Zaista ne znam ništa o tome, nikada mi nije ništa rekla o tome. Zorica je divna majka i nikada svoju decu nije odvajala. Ona nije takva žena, a šta bih ja uradila, uradila bih isto što i Zorica! Budi sigurna, ako je to tako, mora da postoji neki razlog”.

Šaban ima neku sivu boju lica, kao da je bolestan, a mnogo radi. Je l’ ga teraju žena i deca da radi, umreće čovek mlad?

“Pre smo mnogo više radili, znam da je bio nešto bolestan, čitala sam u novinama… Taman posla da ga teraju deca, one su dobro udate, situirane, dovoljno je zaradio, šta ima ko da ga tera. Godine učine svoje, verovatno popušta negde nešto, baš se naradio”.

Kakva ti je Dara Bubamara? Da nije malo preterala sa grudima?

“Ekstra mi je, ja je nisam gledala nikad fizički, niti me to interesuje. Svako radi kako njemu odgovara, meni je savršena”

Otkad je slobodna, šeta samo mlađe frajere…

“Život je jedan, ne zalazim u tuđe dvorište, niko nikoga nije ostavio bezveze. Neka je, neka živi, dovoljno se namučila u životu, pa može sebi da priušti da uživa”.

Da li se plašiš da tvoje porno slike ne izađu u javnost kao što su Darine ?

“Ja se nikad nisam ni slikala, ni snimala, tako da nemam čega da se plašim, nisam dovoljno maštovita! (smeh) Nemam bre porno slike. A Darine fotke su super, šta je briga, ništa joj nisu odmogle, lepa žena, samo je privukla muški deo, dobila je još više obožavatelja, neka je, svi me pitaju za Daru i kažu da je dobra riba”

Sećaš li se Saše Popovića kad je bio mlad? Je l’ te nekad muvao?

“Sale i ja smo prijatelji, on se uvek šalio kad me vidi Joj, Gole, kako lepo izgledaš, bravo! Ali nikad mi se nije direktno udvarao, samo je imao poštovanja prema meni. Da ti kažem, dok kuja ne mrdne repom, niko nikome neće tek tako da se udvara”.

Je l’ su se sve žene ložile na njega? Možda zbog njegove moći i popularnosti ili zato što je zgodan i lep?

“Sale toliko ima šarma u sebi, što nema 50 posto muškaraca iz Srbije. Džaba nekome lepota i noge i visina od dva metra ako je glup. Sale je jako šarmantan i lep čovek”.

A da li je bio švaler?

“Nije bio švaler, koliko znam, uvek je bio u nekim vezama, i sve te devojke je voleo, ne znam za neke njegove ispade da je neku ovo ili ono. On se i sa Suzanom dugo zabavljao, ne znam ga kao nekog da je išao sa jedne na drugu, nije u tom fazonu”

Da li bi volela da imaš bogatstvo poput njegovog?

“Nisam ovlašćena na njegovom računu, ne interesuje me njegovo bogatstvo. Volela bih da moj drug Sale ima još veće bogatstvo i da mu Bog da još više, inače, mogla bih uvek da mu se obratim za pomoć”

Cecina Anastasija je popularnija od tvoje ćerke Jelene. Ima čak i više pratilaca na instagramu iako je Jelena pevačica. Kako je to moguće?

“Neće joj to odmoći, Bogu hvala! Inače, baš sam slušala Cecu, dete ne može korak da pruži, a da ne pišu o njoj, mada ona je lepa i zgodna i normalna devojka. Izaziva pažnju zato što je ćerka najlepše žene u Srbiji”

Da li osuđuješ Cecu što je dozvolila Anastasiji da sa 18 godina uradi silikone, operiše nos, uradila je i zube…

” Izvini molim te, ako je neko rugoba i nakaradan, može sve to isto da uradi, ali džabe, ne pomaže mu ništa. A neko ko je lep dovoljno je nešto malo da uradi i da bude još lepši. Anastasija ništa ružno nije uradila niti preuveličano, dete je na svom mestu, savršena mi je. Ona je prelepa”

Kaća Živković se viđala sa Mirkom. Je l’ ti se hvalio Mirko?

“Je l’ neko ležao ispod njihovog kreveta možda?! (smeh) Mlada deca, neka ih. Vrata moje kuće su otvorena za svaku dobru devojku, a Kaća je dobra, ja bih bila najsrećnija žena kada bi mi baš ona bila snajka. Ništa joj ne fali, sposobna je i mlada”.

Ma ona samo skita, večito je pijana… Ti bi joj sve to oprostila i prihvatila je za snajku? Možete i zajedno da pijete.

“Možda je trenutno u nekoj fazi, inače, ne bih joj to oprostila kada bi živela sa mojim sinom u našoj kući, a da sve sve to dešava za vreme braka. A da moj sin i njih pet dovede, sve bi ih prihvatila i opsluživala, ima da budem najbolja svekrva na svetu”.