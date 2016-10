Goca Božinovska ode u političare: Osnivam stranku!

Goca Božinovska rešila je da okači mikrofon o klin i osnuje političku stranku! Kako kaže, želi da zavede red u Srbiji.

“U politiku ulazim sledeće godine. Boriću se kao što se Vojislav Šešelj borio u Hagu za ovu našu napaćenu zemlju. Ja sam veći političar od mnogih koji su na vlasti. Ulazim u tu igru i ima da se borim do kraja. Dobro je meni moja majka rekla: Sine, jadan onaj Vučić, pitaj ga da mu pomogneš. On je gladan i žedan. Moja majka misli da sam toliko moćna da mogu Vučića da pozovem i pitam ga šta mu treba. Ali kad uđem u politiku, sve ću učiniti da mu pomognem”, poručuje pevačica.

A da li bi u slučaju prelaska cenzusa ušla s nekim u koaliciju?

“Stala bih uz naprednjake. Podržala bih ih svojim glasačkim telima. Ali pitanje je dokle će imati snage da se bore s ovolikom količinom tereta koji nam je ostavljen iz prošlosti. Ljudi su pokrali zemlju, ojadili je, i sad ovi mučenici treba da izvade stvar i da se opravdaju pred penzionerima. Nije to lako. Pa, kako da opravdaju, moraju da dignu cene, porez. E, sve bih ja to uskladila”, tvrdi Goca.

Pevačica je ubeđena u uspeh.

“Najbolji političar na svetu bila bih ja! Najpravednija, najpoštenija, najčasnija. Verujte mi da se ne šalim. Mrtva sam ozbiljna. Moramo da rešimo ovu situaciju. A to ne možemo s jadnim Vučićem, koji ne spava dan i noć. Pa, ne može čovek da se izbori sa zatrovanom zemljom. Ja ga gledam kako ide od grada do grada, nema svoj život. Njemu treba pomoć. Život je kratak. Čim prođeš pedesetu godinu, odeš u pi.ku materinu, nema te više. Čemu fotelja od četiri godine ako izgubiš zdravlje. Ma za koga?! Za ideale? Ne može to tako. Ja imam rešenje”, zaključuje Božinovska.