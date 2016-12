Gastozova polusestra u šoku nakon smrti njegove majke: Lekari su Goci rekli da je sve u redu!

Tanja, Gastozova sestra po ocu, kaže da i dalje ne može da veruje da je Nenadova majka Goca preminula, i napominje da je Goca redovno išla na lekarske kontrole i da ništa nije nagoveštavalo ovako tužan kraj.

“Ovog trenutka sam malo bolje, noćas mi je bilo užasno. I jutros mi je bilo teško, dok sam se čula još sa nekim ljudima. E, sad sam ovog trenutka, da kažem, malo onako prisebnija… Naprotiv, veruj mi, nije glupo da me pitaš kako sam… Meni je drago što si postavila takvo pitanje“, započinje svoju priču Tanja za telegraf.rs, i napominje da je ovo bio veliki šok za Gastoza i celu porodicu, budući da je Goca redovno išla kod lekara.

“Ona je nedavno bila na nekim kontrolama, lekari su joj rekli da je sve okej. Žena se redovno kontrolisala, baš iz tog razloga što je radila posao koji je radila, bolele su je ruke… Uvek je nešto bilo, kao i kod svih ljudi koji se bave tom vrstom posla. Non-stop je bila na nogama… Ali, nije bilo nagoveštaja… Mada, što kažu, infarkt sam po sebi i ne daje neki nagoveštaj… Ja sinoć nisam mogla ni da pričam… Znaš, vraća ti se kao bumerang, kakva je bila sa mojom decom… Tužno, tužno“, priča Tanja i dodaje da je Gastoz jutros otputovao u Pariz:

“Gastoz sinoć nije uspeo od mene da progovori. Ja sam zakukala u slušalicu svaki put kad smo se čuli! On je smirivao mene, umesto da bude obrnuto. Sada nema svrhe uopšte zvati ga, da znaš… Noćas, on je bio trezveniji od mene… On je otišao jutros”.

Na naše pitanje sa kim je jutros Nenad otputovao u Pariz, njegova sestra je odgovorila:

“Ja se nadam da je pošao sam. Razumemo se kada kažem sam, na koga mislim. (Zoricu) Svi ostali smo ili ovde ili su već u Parizu. Ja se nadam da će sahrana biti ovde, u Svilajncu. Svi smo mi ovde, a nju za Svilajnac vežu divne uspomene. Ona mi nije rođena majka, ali je odnos bio kao da jeste”.