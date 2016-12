Gastozova mama imala je samo jednu želju, ali joj se ona nažalost nije ispunila

Nenadu Marinkoviću Gastozu naglo je pozlilo kada je u Parizu video telo svoje majke, dok je kao član najuže porodice bio na identifikaciji!

Gordana Marinković (50), iznenada je preminula od infarkta prošle nedelje i nažalost, nije dočekala da joj se ispuni velika želja – da postane baka.

Bila je srećna jer je njen mezimac posle brojnih životnih problema i borbe za svoje parče hleba finansijski stao na noge.

Nakon svega što je prošla u životu, Goca je svojevremeno isticala da ima još samo jednu želju. Maštala je o tome da se njen sin oženi i da postane otac.

“Samo još to želim. Jeste da se nekad glupira i da svašta priča, ali zreo je on za porodicu. Nije mi važno da li će biti muško ili žensko, samo nek je živo i zdravo. Ali, ne samo to. Ne želim da ima samo jedno dete, ne bi bilo dobro da pogreši kao ja. Eto, mene život nije mazio. Mučila sam se da bi mom Nenadu bilo lakše. Njegova sreća mi je važnija od svega na svetu. Sve dok ga vidim kako se smeje, meni je lepo”, rekla je svojevremeno Goca za “Kurir”.

Najbolji prijatelj i rođak Nenada Marinkovića, Vladimir Radača kaže da je sahrana Gastozove majke Gordane u četvrtak.