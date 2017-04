Gastoz: Zaljubio sam se, ali sam slobodan

Nenad Marinković Gastoz priznao je da je zaljubljen, ali očigledno nesrećno, s obzirom na to da je, kako kaže, slobodan. Rešio je da stavi tačku na spekulacije da su Zorica i on u lošim odnosima nakon raskida, kao i na to da je obnovio vezu sa dugogodišnjom devojkom Marijom.

“Zaljubljen jesam, a devojku nemam, slobodan sam. Ne treba da se raspisuje nikakv konkurs, sad mi je na prvom mestu karijera. Što bi nekog zanimalo u koga sam ja zaljubljen, nikad nisam krio da mi se sviđaju starije devojke, eto toliko mogu da kažem. Sa svim bivšim devojkama sam u drugarskim odnosima, pa i sa Zoricom Dukić, nedavno sam se šišao kod nje u salonu. Sa Marijom se takođe viđam, izlazim i družim ali među nama nema ničega”, rekao je Gastoz.