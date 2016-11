Gastoz za STAR o odnosu njegove majke i Zorice i otkriva pravu istinu o vezi sa Ružicom Veljković!

Nenad Marinković Gastoz objavio je svoj prvi singl “Namerno” koji je za samo 24 sata skupio čak milion pregleda na Jutjubu. U iskrenom razgovoru za STAR Gastoz kaže da mu je devojka Zorica Dukić bila desna ruka dok je radio na pesmi i spotu, ali da je bolje što nije prisustvovala tokom snimanja video-klipa da ne bi došlo do ljubomornih scena!

Prvi put posle svih medijskih afera, Nenad otkriva da situacija između Zorice i njegove majke Goce nije idealna, ali da se one ipak poštuju jer ih spaja ljubav prema njemu.

Otkud ti na estradi?

“Ne mogu da kažem još uvek da sam deo estrade, ali bih voleo da postanem. Planiram da snimim još dva singla pored ovog koji sam sada izbacio. Plan mi je i da nakon toga nastupam i da imam tezge kako se to kaže, jer ja kao di-džej već dugo radim.“

Koliko ti Zorica pomaže kada je reč o tvojoj karijeri?

“Pokida se oko mene! Ha, ha, ha! Stvarno imam veliku podršku od nje, puno mi pomaže i to mi u ovom trenutku baš znači.“

Imaš mnogo seksi devojaka u spotu. Je l’ Zorica bila ljubomorna?

“Devojke su stvarno prelepe i mogu ti reći da mi nije bilo lako. Zorica nije prisustvovala snimanju spota, na sreću, videla je finalni proizvod tako da smo ljubomorne scene izbegli. A i sve je to šou-biznis!“

Da li će se možda ona pojaviti u nekom narednom spotu?

“Nema potrebe! Ni ja ne čučim u njenom salonu, odem samo da se ošišam, tako da ne vidim potrebu da nju angažujem za spot. Odvajamo posao i privatno, tako je najbolje i to je jedini recept da oboje budemo zadovoljni i uspešni.“

Mnogi komentarišu da će te Zorica ostaviti kada potroši pare koje si zaradio u rijalitiju…

“Vidi, ja na početku nisam znao da ću sa Zoricom biti u ozbiljnoj vezi. Nisam se opterećivao, pustio sam da ide kako ide. Ona ne troši moje pare, jer sam sve što sam imao uložio u posao. Ona devojka radi, ima svoj salon koji super šljaka, dakle, mi trošimo njene pare.“ (smeh)

Nego, prijatelj si sa Aleksandrom Prijović. Kako komentarišeš to što je stalno u tabloidima?

“Aleksandru poštujem, izuzetan je drug. Nismo se dugo videli, ne znam kako ona gleda na sve to, ali što i da je nema! Uspešna je, mlada i lepa, pa je normalno da se mediji bave njenim životom.“

Da li si video njene gole fotke, misliš li da je to dobar marketing za posao, kao što joj je rekla Dara Bubamara?

“Nisam video, ali sam čuo za to. Pa ne znam šta da ti kažem, lepo izgleda, lepo peva, ne znam koliko joj treba takva vrsta marketinga. Nisu to baš naivne stvari. Darine seksi slike sam video i to je nekako previše za moj ukus, ali ko voli nek izvoli. O ukusima ne treba raspravljati.“

Mama ti je došla čak iz Pariza na promociju pesme. Kako se sada slažu ona i Zorica?

“Mama mi je velika podrška, zaplakala je kada je čula pesmu. Zorica i ona su kao i sve snajke i svekrve. Nigde nije idealno, ali one se poštuju i slažu jer obe imaju zajedničku ljubav, a to sam ja!“

U kakvim si odnosima sada sa svojim ocem Đurom?

“Joj, što moraš to da me pitaš! U mnogo boljim nego što smo bili. Poštujem ga, otac mi je, ali moja mama je svašta pretrpela zbog mene i namučila se da imam sve u životu i da mi ništa ne fali. I dalje mi pruža veliku ljubav i odnos sa mamom i sa ocem nikada neću moći da uporedim, jer su i oni neuporedivi.“

Stanija je sada isto pevačica i dosta nastupa. Kako ti se sviđa njena pesma?

“Nisam čuo celu pesmu, ali verujem da je okej. To je ona i ja poštujem svakoga ko nešto napravi u životu. Stanija ume da se igra sa šou-biznisom i to je super.“

Da li bi snimio duet sa njom?

“Pa, ne znam. I bih, i ne bih! (smeh) Zavisi od pesme i situacije…“

Okej, ali nemoj mi reći da bi odbio seksi scenu sa njom u spotu?

“Pa, ako to zahteva producent, zašto da ne! Super ona izgleda, nema tu priče, lagao bi onaj koji bi rekao da ne bi!“

Zorici ne bi bilo pravo, to sam sigurna?

“Pa, sve je to šou-biznis i Zorica to odlično zna.“ (smeh)

Pošto pevači važe za najveće ljubavnike, da nećeš i ti sada da se švalerišeš?

“A, dobro, nisu baš svi, ne možemo sad sve ljude u isti koš, ali to je logično, putovanja, nastupi, prelepe žene, kako čovek da bude normalan… Ja još nisam 100 posto pevač, pa ne mogu 100 posto da odgovorim na ovo pitanje.“ (smeh)

A da li bi izdao pesmu za “Grand“?

“Zašto da ne! Svuda gde se dobro plaća, jer i pevači mnogo ulažu u sebe i onda je red da se to na kraju i isplati!“

Sa mnogim pevačima si dobar, ali oni nisu došli na promociju jer navodno ne vole Zoricu…

“Promociju sam pravio za ljude koji su mi pomogli oko pesme i pozvao sam vas novinare, kao i najbliži krug prijatelja. Neki su se javili jer su bili sprečeni da se pojave. A drugi ako nisu došli iz tog razloga koji si navela, onda neka ide njima na čast.“

Da se nisi predomislio kada je ženidba u pitanju?

“Ni na kraj pameti mi to nije. Ovako mi je super! Nemam vremena da se ženim!“

U rijalitiju si bio sa Tijanom Ajfon, a sada se ti i Zorica družite sa njom. Kako nakon tolikih uvreda koje ste uputili jedni drugima?

“Tijana je super devojka. To je naša prošlost, sada smo super i ona je baš veliki drug.“

A šta je sa Ružicom, ona ti nije drug?

“Ma ja sam sa svima okej! Ne družim se sa njom, ali javio bih se da je sretnem. Ona nije loša, ima neki svoj fazon koji ja poštujem. Ona i Zorica se ne čuju, ne čujem se ni ja sa njom, ali nikada se mi više ne možemo družiti i biti ortaci. Nema ni potrebe, ne volim kada me povezuju sa njom. Ona i ja znamo šta je bilo i tako neka ostane.“