Gagi Đogani priznaje: Imao sam loš period posle razvoda, sve je krenulo nizbrdo

Anabela Atijas i Gagi Đogani nedavno su nastupili zajedno u jednom klubu, a sada su gostujući kod Ognjena Amidžića otkrili i zanimljive detalje o svom odnosu.

Gagi je iznenadio sve kada je objasnio da li ima kontakt sa Anabelinim sadašnjim suprugom Andrejem Atijasom.

“Andrej i ja smo u super odnosima. On je skroz kul, dobar je. On je dao zeleno svetlo za Anabelinu i moju ponovnu saradnju. Prihvatio je moju decu, stvarno je momak na mestu“, rekao je denser.

Gagi i Anabela su zatim podelili utiske o ponovnoj saradnji i nedavnom zajedničkom nastupu u jednom prestoničkom klubu.

“Nastup je prošao odlično. Bolje nego što smo očekivali. Oni koji vole tu muziku te noći su došli da evociraju uspomene. Ja ću nastaviti svoju samostalnu karijeru, ali kad god publika bude poželela da nas vidi zajedno, mi ćemo se odazvati. Sledeći nastup je u Novom Sadu“, rekla je Anabela.

Ona i Gagi su se razveli pre 7 godina, a Đogani otkriva da mu je rastanak sa njom previše teško pao.

“Imao sam loš period od razvoda, pronalazio sam se i nije bilo lako. Bilo je tu dosta istina ali i neistina. Mislim da su me tabloidi pocepali, uništili su me. Sad je sve u redu. Jednostavno, nije mi bilo lako. Koliko su mi dobro doneli rijalitiji, društvo, tako me na primer Farma 7 upropastila. To me upropastilo skroz i ne želim više ni u jedan rijaliti da idem. Od tog momenta je krenulo još gore, da sam hteo da zgazim nekog malog, da sam tukao devojku, svašta je tu bilo. Naravno, sve je to iza mene a ja bih da se zahvalim porodici, deci i Anabeli što su mi pomogli da izguram taj težak momenat i sad sam neki drugi Gagi“, otkrio je on.

I njihova ćerka Luna koja je u trenutku razvoda imala samo 13 godina teško je prošla kroz taj period.

“Sve to meni teško pada. Pogotovo kada čitam te naslove koji uopšte nisu tačni. Svoje roditelje volim najviše na svetu ali bilo je stvari koje sam im zamerila. Evo konkretno njemu sam rekla da je vreme da stane. Uvek sam bila uz njega i nju i uvek će tako biti”, rekla je Luna koja je sa roditeljima bila gost kod Amidžića.