Gabrijela Pejčev ne krije: Zamišljam sebe u venčanici, a ovakvu svadbu želim!

Sve privodimo kraju, jedva cekam! 😁😁😁 uskoro nova pesma! 😍 posto je sve vise devojaka koje nisu udate,a i ne nameravaju stize pesma pod nazivom NISAM UDATA.😱😱😘😘 I sad kad krenemo nema stajanja! 😍 #soon #newsong #nisamudata #gabrijelapejcev #gabrijelagala

A photo posted by Gabi Sade Pejchev (@gabrijela_pejchev_official) on Dec 6, 2016 at 8:08am PST