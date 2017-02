Pre nekoliko dana pisali smo o incidentu u kome su učestvovali Sinan Sakić i Jelena Karleuša, kada su neki Sinanovi fanovi čak napali pevačicu.

Sinan joj je tom prilikom zamerio što ga naziva džiberom, a evo šta je Jelena večeras rekla povodom te situacije.

“Napao me Sinan Sakić, kaže: Zašto si rekla da pevam one džiberske pesme?” Ja sam mu odgovorila da i ja pevam njegove pesme. Nisam mogla da mu objasnim da ja to nisam rekla, jer i ja pevam njegove pesme”, pravdala se JK.