Evo šta Ceca stvarno misli o Teodosiću!

Od kada je u vezi sa Milošem Teodosićem, ćerka Svetlane Cece Ražnatović ne silazi sa naslovnica tabloida, a folk diva je odlučila da prokomentariše napise o Anastasijinoj novoj ljubavnoj romansi, ali i da otkrije šta stavrno misli o našem proslavljenom košarkašu.

“Njegovi sportski rezultati govore da je on sportski genije, da je on ponos kao i Nole i želim da mu čestitam na tome što je najbolji igrač Evrope, a što se nas tiče i sveta“, rekla je Ceca i dodala:

“To što se po medijima piše da Anastasija nije krenula sa mnom u London jer joj je Teo zabranio nema veze sa istinom. To su takve neistine i budalaštine da sve to prelazi u naučnu fantastiku”, rekla je Ražnatovićeva za Premijeru.