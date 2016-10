Era Ojdanić je čovek u punoj snazi: Produžiću svoj ponos za četiri centimetra!

Mislili smo da smo videli sve od ludorija Ere Ojdanića, ali smo se prevarili.

Pevač je rešio da produži svog “vršnjaka” i to za četiri centimetra.

“Ja sam čovek u punoj snazi. Što sam stariji, to sam bolji. Dokaz za to je što se samo klinke lepe za mene. One preko 30 godina me i ne zanimaju. Mlade devojke su nezasite, a trošile su me sve ove godine. Zato sam odlučio da produžim svoj ponos. Možda će nekome zvučati ludo, ali detaljno sam se raspitao o tome. Neću biti ni prvi ni poslednji. U svakom slučaju, u svetu je to mnogo popularno, a ja sam svetski čovek. Tri, četiri centimetra nagore i super”, kroz osmeh kaže Ojdanić.