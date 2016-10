Emotivno veče u Pinkovim zvezdicama, pogledajte ko je prošao dalje! (foto/video)

Večerašnje Pinkove zvezdice sijale su u punom sjaju.

Prelepa energija, sjajne glasovne sposobnosti i dobar odabir pesama, učinili su da žiri bude na mukama i tek nakon baraža odluči ko sve ide u drugi krug takmičenja

Zvezda večeri svakako je bila malena Jovana, koja je sa svojih pet godina uspela da rasplača sve u studiju, ali od sreće.

Evo i ko se sve večeras predstavio u Pinkovim zvezdicama, kao i kakve je komenatre žirija dobio.

* Tomislav Božović – Bitanga i princeza – (Jelena Tomašević) – 5

Buran aplauz publike, ali i članova žirija mogao je da se čuje nakon nastupa ovog talentovanog dečaka, koji je najbolji mogući način otvorio ovu emisiju.

“Bravo, Tomo! Bio si odličan i na visini zadatka. Svaki ton je bio na svom mestu”, rekao je Sergej Ćetković.

“On je bio presladak gledati ga i slušati u isto vreme”, prokomentarisala je Jelena Tomašević, kojoj je bilo simpatično to kako je ovaj takmičar pevao njenu verziju pesme “Bitanga i princeza”. Ova članica žirija je prokomentarisala i da Tomislav izgleda kao pravi gospodin.

“Evo zašto se nekoj deci ne može dati petica tek tako, čak i kada imaju devet godina jer ti za devet godina stvarno odlično pevaš”, objasnila je Goca Tržan.

Leontina Vukomanović je prokomentarisala da je Tomislav ostavio odličan prvi utisak i poželela mu da tako nastavi i dalje.

“Eksplozivno, jako, konkretno, tačno i gore i dole i napred i nazad. Tvoj stav i tvoja pojava na bini je stvarno bila fenomenalna i baš sam uživao”, rekao je Sale Tropiko.

* Nađa Nerandžić – Grad bez ljudi – (Severina) – 4

Jedino Leontina nije dala svoj glas ovoj takmičarki. Ova članica žirija smatra da je nedostojalo malo suptilnosti, emotivnosti i doživljaja.

“Čula sam jedino da ti glasno pevaš. To je jedino što sam ja uspela da čujem”, prokomentarisala je Leontina, a ostali članovi žirija su se složili.

* Tea Vujović – Take me to church – (Hozier) – 5

Žiri je posebno oduševilo to koliko u isto vreme lako i lepo peva ova talentovana devojčica.

“Ovo je bilo sjajno. Svaka čast, zaista mi se dopalo”, pridružila se Goca u obasipanju komplimentima.

* Almina Zuko – Alkatraz – (Severina) – 3

Primetno je bilo da se ova slatka devojčica rastužila što je izostalo dva glasa članova žirija.

Jelena i Leontina nisu glasale. Jelena je rekla da ova pesma mora da se malo više dočara i da je ova takmičarka trebalo da uzme neku lepršaviju pesmu. I Goca je podržala Jelenu i dodala da je ovo pevanje bilo dosta nevešto i dosta intonativno netačno.

“Mislim da je presudno bilo to što si pogrešila u izboru pesme”, navela je i Leontina.

* Novak Đorđević – Krasiva – (Zdravko Čolić) – 4

Ovaj takmičar je zabavio članove žirija svojim nastupom i igrom tokom interpretacije, ali je izostao peti glas – Goce Tržan.

“Ovo je meni bilo osveženje večeri”, rekao je Sergej na račun nastupa ovog takmičara.

Leontina je primetila da ovaj takmičar ima taj čuveni “x faktor”.

* Aleksandra Cinco – Zlatni dan – (Bisela Veletanlić) – 4

Ova takmičarka nije dobila glas od Saleta.

“Ovo je jaka četvorka. Početak ti je bio onako mali klimav, pa si posle malo hrabrije ušla u celu pesmu. Imala si deonice gde si taj prav glas bez vibrata bio onaj tremato ili drhtato, kako ga ko nazvao i onda si nam tek pustila lepi vibrato tek na kraju”, pojasnio je Sale svoju odluku.

* Isidora Lazarević – Leeling good – (Michael Buble) – 4

Leontina nije dala svoj glas.

Još tokom interpretacije ove pesme, Goca i Leontina su komentarisale međusobno da ova takmičarka previše afektira.

* Emilija Mitrović – Smejem se, a plakao bih – (Oliver Mandić) – 4

Izostao je glas Goce Tržan. Članovi žirija su pohvalili izbor pesme. Sale je rekao da je sve bilo malo raštimovano i da je četvorka realna ocena.

* Sara Simić – Melem – (Kaliopi) – 5

U poslednjem trenutku ova takmičarka je dobila i peti glas i to od Saleta. On je pojasnio da je Sara bila nesigurna na početku pesme, ali da, kako je pesma odmicala, da se tako ispravljala.

* Sofija Đekić – Suze za kraj – (Danica Krstić) – 5

Koliko je bio uverljiv ovaj nastup najbolje govori to što je Sergej Ćetković ustao kako bi aplaudirao ovoj takmičarki.

“Meni je ovo trebalo večeras da me neko izuje iz cipela”, prokomentarisao je Sergej.

* Adriana Salahović – Wrecking ball – (Miley Cyrus) – 5

Goca Tržan je istakla da je sve bilo savršeno, ali da je Adriana uvek na istom mestu pravila falš i to je bila jedina zamerka.

* Marija Kostoska – Ne se vrakaš – (Karolina Gočeva) – 5

“Snažno, silovito. Tipičan i egzaktan primer kada neko ima krupan, snažan glas, veliki volumen, a zapravo sve vreme nijansira i krasi pesmu ukrasima, trilerima, vibratom i svim mogućim finesima”, nahvalila je Leontina Mariju.

* Jovana Radonić – Daire – (Smak) – 5

Jovana je najmlađa takmičarka u “Pinkovim zvezdicama” i ima samo pet godina.

Ova preslatka devojčica je istopila članove žirija. Posebno je bio emitovan trenutak kada se Jelena Tomašević popela na scenu kako bi se izgrilila sa Jovanom.

Cela ova situacija je rasplakala Leontinu.

* Jana Trifunović – Cheap thrills – (Sia) – 5

Sale je bio gotovo u potpunosti zadovoljan interpretacijom ove takmičarke, jedino joj je savetovao da sledeći put malo smiri brzi vibrato.

* Todor Kitanović – Ostala su uvijek ista – (Mišo Kovač) – 5

“Od prve sezone boli me jedna jedina stvar, a to je nepravda koja je učinjena tebi. Jako mi je krivo što ti u prvoj sezoni nisi ušao u finale zato što mislim da si zasluživao to”, rekla je Goca.

Nađa, Almina, Novak, Aleksandra i Emilija su izbačeni nakon bažara.

Dalje je prošla Isidora Lazarević.