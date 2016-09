EMOTIVNA ISPOVEST Ana i Mrka iskreno o njihovoj atipičnoj ljubavnoj vezi i njegovom braku: Za sreću je potrebno troje!

Veza jedne od naših najboljih pevačica i uspešnog političara, Ane Bekute (57) i Milutina Mrkonjića (74), neočekivano dugo i više nego druge sličnog tipa zanima javnost. Otkad se pre pet godina saznalo da su zajedno, mnogi pokušavaju da “raskrinkaju” ovu po mnogo čemu atipičnu zajednicu, budući da se nekadašnji ministar infrastrukture i saobraćaja nije razveo od supruge.

Međutim, najneobičnije od svega jeste to što ga, nasuprot ovdašnjim “običajima”, partnerka uopšte ne prekoreva zbog takve odluke. Naprotiv, Ana mu pruža – podršku.

Njima dvoma u početku je prilično smetalo stalno povlačenje po novinama, ali kako su iz dana u dan postajali sigurniji da su stvoreni jedno za drugo, sve manje su ih doticale razne priče. Kao sav normalan svet uživaju u činjenici da im se u zrelim godinama, kad su već bili ostvareni u svojim poslovima, desila prava ljubav.

A kako to izgleda, ekipa magazina GLORIA imala je priliku da proveri iz prve ruke u njihovom malom carstvu u centru grada.

Ana, koja je nedavno proslavila rođendan, potpuno je usredsređena na koncert u Centru “Sava”, zakazan za 18. oktobar, jer joj je želja da baš kao i prošle godine, kad je obeležavala 30 godina karijere, na tom istom mestu sve bude savršeno. Nema nikakve dileme da će joj njen Milutin, kako ga zove, biti maksimalno na raspolaganju.



“Pustite vi mene, Ana je ovde jedina zvezda. Samo o njoj treba da pišete”, kaže nam političar koji sebe smatra pre svega dobrim građevincem, i otkriva tajnu svoje vitalnosti:

“Radim ono što volim. Ne pušim, pijem ponekad, ali sa merom. I to je najvažnije – imati meru u svemu”.

DŽENTLMENI MOGU SVE

Milutin priznaje da ga je Ana osvojila svojom pojavom, dušom i snagom.

“Mnoge njene koleginice su imale timove koji su im pomagali, Ana je celog života sve sama radila. Ako me pitate volim li je, odgovor je – da. I to mnogo. Ukoliko vas zanima zašto se nisam razveo, evo i to da vam kažem: moja žena Daša i ja nemamo dece, sem mene ona ovde nema nikog svog, zar bi bilo u redu da je ostavim u ovim našim godinama? Njoj ne smeta, Ani ne smeta, čak me ponekad opomene da proverim treba li Daši nešto, je li dobro”.

Na mnogim nastupima Bekuti društvo pravi emotivni partner.

“Iako je Milutin, kao i ja, imao mnogo obaveza ovog leta, ipak nije dopustio da ga se previše uželim”, priznaje pevačica i dodaje kako privlače poglede gde god se pojave:

“Sad smo se već navikli na to i sve nam manje smeta. Najčešće ljudi ne kažu ništa ili diskretno šapuću. Poneko lice iskrivi grč zavisti. Većina se blagonaklono smeška ili nam s odobravanjem klimne glavom u prolazu. Nas dvoje ne obraćamo pažnju na reakcije nepoznatih ljudi, ulavnom smo jedno drugom u fokusu”.



Ne smeta im ni to što ih pojedini novinari nazivaju Mrkuta, što bi trebalo da bude pandan kovanici Brendolina, kako već dugo oslovljavaju Breda Pita i Anđelinu Džoli.

“Nama je to simpatično, duhovito, inteligentno, čak i ako je maliciozno, a mislim da nije”, kaže Ana.

Nedavno je procurilo kako pevačica ponekad namerno pravi ljubomorne scene svom dragom.

“Kao većina žena, pojačano trepćem i sanjivim pogledom fiksiram neku mlađanu, nedužnu metu. Umem i da budem preljubazna prema krivom sagovorniku. Ali obično je dovoljno da zapevam pogrešnu pesmu”, napominje Ana, a Milutin dobacuje da je sve to tačno i da bi mogla ponekad da zapeva i kod kuće, jer to nikad ne radi.

“To je zaista tačno. Milutin peva češće i bolje od mene. U šali kažem da mu redovno držim časove i da odlično napreduje. Prirodno je nadaren. Najviše me oraspoloži kad iz baritona uspe da pređe u bas”, otkriva Bekuta.

ON JE IGRAČ ZA PET SETOVA, ONA ČESTO TRAŽI BREJK

Dok se nameštaju za zajedničku fotografiju, političar svojim upadicama zasmejava izabranicu, dok ga ona, kobajagi strogo, opominje da se uozbilji.

“Ponekad ne uspevam da ga pratim. Naprosto, ima više energije i često ne znam gde se isključuje. Za razliku od mene, on je igrač za pet setova, a meni katkad treba brejk. Mi se, zapravo, jedino i svađamo zbog toga što bih ja radije da ostanem kod kuće, ili da ranije pođemo kući. A kad počnemo da se raspravljamo, to je onda mrtva trka. Mada, nikad se nismo tako ozbiljno posvađali da bismo raskinuli. U stvari, samo jednom smo se tako naljutili da pola sata nismo pričali. I to je bilo naše najduže ćutanje”.

Uprkos mnogima koji su im predviđali skori krah veze i razne druge loše scenarije, njih dvoje dokazuju da prava ljubav ne zna za granice.

“Nema univerzalnih formula i saveta. Svačija je priča unikatna. Jedina mudra mera jeste odgovor na pitanje: da li je vredelo? U mom slučaju to je nedvosmisleno – da. Imajući u vidu lavinu osuda koja nam se sručila na glavu, kao i salvu uvreda, bezbroj spekulacija, podmetanja, izmišljotina, rečju omraza kojima smo bili izloženi, naročito na početku, jasno je da nismo ziheraši i da smo sazdani od solidnog materijala”, pojašnjava pevačica, koja ne krije koliko joj znači što pored sebe ima pravog muškarca:

“Da se našalim malo, nisam sigurna da li činjenica što mi se to desilo u ovim godinama ima veze sa fizikom ili sa metafizikom, ali napokon mogu, punog srca, da se poistovetim sa genijalnim pozivom Mike Antića: Nasloni moje vreme na svoje, tako će večnost duže trajati”.

Ana smatra da uprkos lepoj životnoj fazi, i ona, baš kao i svaki normalan čovek, ima još nekih neostvarenih želja.

“Mada, rado bih živela u skladu sa devizom iz pera Vladana Desnice da je volja stvar jakih, a želja stvar slabih”, zavšava Bekuta emotivnu ispovest za GLORIJU.