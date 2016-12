Emotivna ispovest Ace Lukasa: Moje hapšenje je oteralo mog oca u grob!

Popularni pevač Aca Lukas i dalje ne može da prežali gubitak oca Vuksana, koji je preminuo samo mesec dana nakon što je folker izašao iz zatvora jer je uhapšen u akciji “Sablja”.

Lukas je za medije opisao svoj odnos sa ocem, za čiju smrt optužuje tadašnju vlast, koja ga je uhapsila zbog navodnog neovlašćenog posedovanja pištolja.

“Otac mi je preminuo 2013, i to mesec dana po mom izlasku iz zatvora. Bio je pre svega veliki čovek, a onda stručnjak u svom poslu, bio je profesor na fakultetu, veliki stručnjak za niskogradnju. Bio je veliki legalista, prvi put kada je policija došla na vrata zato što sam se švercovao autobusom, zamalo nije dobio infarkt“, započeo je svoju ispovest popularni pevač.

Lukas je nekoliko puta pričao kako je on bio koleteralna šteta u akciji “Sablja”, koja je sprovedena nakon ubistva premijera Zorana Đinđića. Pevač otvoreno u svojoj ispovesti krivi DOS, koji je tada bio na vlasti, za smrt oca Vuksana.

“Zbog toga jedino danas mogu da budem ljut na tadašnju vlast. Ne mogu da kažem da je tadašnja vlast ubila mog oca, ali da su ga oterali u grob mojim hapšenjem, to jesu. Bio je bolestan, ali verovatno ne bi toliko galopiralo da se nije desilo da su me uhapsili. On nije mogao da podnese da je njegov sin u zatvoru, zato što je on u dubini duše bio ubeđen da sam ja kriv ako sam u zatvoru. Nije mogao da shvati da neko sedi u takvoj ustanovi, da ga neko ocrni, a da tu nema ničega. On to nije mogao da podnese. Govorio mi je: “Nisu u pravu, nisi ti kriv”, ali negde u dubini duše je osećao da sam kriv. Izgubio je poverenje u sina zato što je mislio da sam kriminalac”, sa knedlom u grlu se prisećao Aca razgovora s ocem.

Pevač dodaje da su ta četiri meseca, koliko je proveo u Centralnom zatvoru, za njegovog tatu bila kao čitava večnost.

“Mnogi ljudi danas idu u zatvore na po nekoliko godina, ali za moga oca ta četiri meseca su bila nepremostiva. Mnogo mi je teško kada o tome pričam i to je jedna teška rana u mom životu i možda jedina”, iskreno priča pevač.

On se prisećao vremena kada je na vlasti bio DOS, kada je predsednik Vlade bio Zoran Živković, a potpredsednik Čedomir Jovanović.

“Tada je bilo vreme da ako se ne dopadnete nekom zbog nečeg, odmah vas hapsi i smešta vam aferu. Meni su prvih deset dana u zatvoru govorili kako su pronašli dva kilograma droge u dvorištu, pa su onda pronašli dva “zemunca” koje sam kao krio u podrumu, ma sve i svašta. To govori da su mene spremali za nešto i mogli su da mi sve to stave na teret, da mi nameste da u zatvoru provedem skoro ceo život. Tako je vreme bilo, mogao je da uradi ko je šta hteo, a da ne odgovara. Ljudima su pakovali afere svaki dan“, zaključio je Lukas za Alo, prenosi srbijadanas.com.