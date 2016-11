Emina Jahović: Ne smatram sebe preterano pametnom, ali sam uvek umela da izaberem muškarca

Pevačica Emina Jahović priznala je da sebe ne smatra baš pametnom ženom, ali je ponosna što je uvek umela da izabere pravog muškarca.

Ona je osam godina u braku sa tuskom zvezdom Mustafom Sandalom, a kako sama priznaje, u njihovom odnosu nije uvek sve bilo savršeno.

Danas je, kaže, srećna žena.

“Ja se sada osećam moćno. Imala sam sreću i inteligenciju kada sam birala mog Mustafu. Ne smatram sebe preterano pametnom, ali sam uvek umela da izaberem muškarca. Imala sam dosta nepodudaranja sa Mustafom. Mnogo sam volela da izlazim, a on preterano sedi kod kuće. Bilo je poteškoća na početku braka, ali smo ih sve prevazišli”, kaže Emina.

Pop zvezda mnogima deluje pitomo i krhko, ali samo njen suprug zna da je zapravo privatno potpuno drugačija.

“Ja sam jako teška žena. Izgledam kao mila i draga. Meni ne možeš ništa da zabraniš, već uvek moraš lepo da me zamoliš, a ja onda odlučim da li je ok ili ne to što od mene tražiš”, priznaje Emina za Informer, prenosi alo.rs.

Kada se preselila u Tursku, pevačica je u Srbiji već bila izgrađena zvezda. Priznaje da joj je bilo teško što tamo niko ništa nije znao o njoj.

“Nije mi bilo lako kada su me na početku u Turskoj stalno zapitkivali čime se bavim i ko sam. Non-stop sam morala da se dokazujem”, kaže pevačica i dodaje da su u Turskoj konačno izgradili mišljenje o njoj i shvatili koliko je talentovana i muzički potkovana.