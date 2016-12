Emina Jahović: Ljubav je u braku neophodna, ali ne i dovoljna

Emina Jahović već godinama živi u srećnom braku sa suprugom Mustafom Sandalom. Imaju dva sina Jamana i Javuza, kojima su privrženi i kojima posvećuju svaki slobodni trenutak. Već početkom sledeće godine, u januaru, očekuje ih mnogo slavlja, a 2017. obeležiće i devetu godišnjicu braka.

Januar je mesec u kojem imate puno proslava. Sledeće godine slavite i devetu godišnjicu braka. Da li ste već isplanirati kako ćete obležiti važne datume?

“Zapravo, još uvek nismo sigurni kako ćemo to obeležiti, a ne smem ni da otkrijem šta ću pokloniti Mustafi, da mu neko ne dojavi pa pokvari iznenađenje. Svaki put do sada smo pravili velike žurke, gde smo, osim godišnjice, proslavljali Mustafine i moje rođendane, jedino je ove godine bilo malo drugačije – za svoj rođendan sam imala promociju, ali mi je tada Mustafa, zajedno sa mojim timom, priredio veliko iznenađenje. Usred promocije pušten je video na kojem mi Jaman i Javuz, zajedno sa tatom, pevaju “Danas nam je divan dan”. Budući da ih nisam videla nekoliko dana pre toga i da je to bio moj prvi rođendan da smo bili razdvojeni, to je najlepši poklon i najveće iznenađenje koje sam mogla dobiti”.

Kako uspevate da u današnje vreme, kada se brakovi često završavaju razvodom, izdržite sva iskušenja i održite sve u najboljem redu?

“Za brak je ljubav neophodna, ali nije dovoljna. Potrebni su i mnogo razumevanja, otvorena komunikacija, strpljenje, spremnost na kompromise. I Mustafa i ja smo veoma privrženi porodici i smatramo je najvećom svetinjom, koje se ne bismo odrekli i nikada jedno drugo ne uzimamo zdravo za gotovo. Naravno, kada ste u braku sa svojom srodnom dušom, a ja jesam, onda je sav taj “posao” mnogo lakši”, kazala je Emina.

Da li biste bili u stanju da oprostite prevaru suprugu Mustafi?

“Ne bih naravno. Prevara bi značila da je nekog drugog stavio ispred naše porodice, a to se ne može oprostiti”, ispričala je Emina u intervjuu za BlicPuls.