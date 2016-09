Devojka koju proganja Perućica progovorila za SCANDAL! On je opsednut Prijovićkom, samo mu je ona u glavi!

Ekskluzivno, samo za novi broj najtiražnijeg tabloida SCANDAL! izvesna Đina tvrdi da je Ljubomir Perućica i dalje opsednut Aleksandrom Prijović! Ona kaže da ju je Ljuba startovao i jurio, a kad je pristala da se nađu, samo je slušala priče o Prijovićki!

“Dečku stvarno nešto fali! Kao muva mene, a ne prestaje da priča o bivšoj! Stvarno ga je Prijovićka zaludela! Rekao mi je Imaš opasan pogled kao Aleksandra, to me baš loži! On u svakoj devojci traži Aleksandru, pa sam ga batalila, neću ja nikom da budem rame za plakanje, pa ni Perućici”, požalila nam se Đina.

Šta na sve ovo kaže Ljuba, da li je zaista i dalje lud za bivšom, ali i šta on misli o Đini, pročitajte u novom broju najčitanijeg i najtiražnijeg nedeljnikaSCANDAL! koji je u prodaji na svim kioscima!

