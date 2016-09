Ekskluzivno! Boban Rajović kaže za novi SCANDAL!: Ne želim da mi se ćerka provlači po medijima kao Anabelina!

Ekskluzivno, samo za novi broj najtiražnijeg tabloida SCANDAL! Boban Rajović kaže da mu je drago što njegova deca nisu gladna medijske pažnje, te da ne bi voleo da mu ćerka bude stalno u novinama kao što je to slučaj sa Anabelinom!

“Ima dosta javnih ličnosti koje eksponiraju svoju deci kroz javnost ili se njihova deca sama eksponiraju! Ja sam na primer slavio ćerkama punoletstvo, pa se to pojavilo po portalima, ali to je opet bio lep povod, bio sam prvenstveno srećan roditelj, jer mi je ćerka postala punoletna… Ali da se u svakom segmentu pojavljuju po javnosti, ne bih to zaista voleo, ja sam protiv toga! Ne bih samo Anabelinu ćerku izdvajao, ima tu još dece mojih kolega”, izjavio je Boban za SCANDAL!

