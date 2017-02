Duhovita Ana: Kakva svadba sada, pa ne mogu u venčanicu sa 100 kilograma!

Popularna pevačica Ana Nikolić radosne vesti o prinovi saznala je početkom godine, a u junu bi ona i njen suprug, reper Stefan Đurić Rasta trebalo da prvi put postanu roditelji. Anina trudnoća izazvala je veliku medijsku pažnju, a čak se pisalo i da čeka blizance.

“To je bila samo šala. Koliko znam, za sada, nosim jednu bebu”, kaže Ana za pink.rs.

Otkad su se letos tajno venčali u voždovačkoj opštini, Ana i Rasta su svojoj porodici i prijateljima obećali ludu žurku, a pevačica je sada otkrila i kada definitivno planiraju da organizuju svadbeno veselje.

“Sada stvarno nisam u situaciji da nosim venčanicu, niti sebe zamišljam sa 100 kilograma u venčanici, ali možda kasnije kada se rodi beba i sve bude u redu. Možda napravimo krštenje i venčanje odjednom, što da ne. Meni su generalno svadbe malo kliše i svi to rade, ali možda bih i volela da obučem tu venčanicu, ali mi je generalno to crkveno venčanje negde mnogo važno. Mogu samo da kažem da mi nismo nimalo skromni kada su takva slavlja u pitanju i da će to biti jedna velika, mrsna, pravoslavna svadba”, kaže Ana kroz osmeh.

Pevačica kaže da trudnoću odlično podnosi, ali i da joj je pomalo krivo što nema mučnine jer joj se apetit naglo povećao, pa je dodala i nekoliko kilograma.

“Osećam se sjajno kao trudnica, nemam mučnine zbog čega mi je iskreno malo i žao jer imam mnogo dobar apetit. Nadala sam se da ću ih imati i da neću moći toliko da žderem, ali ništa od toga. Jedino što osećam jeste da imam malo manje energije i da mi se malo više spava, ali, da kucnem u drvo, kao buduća mama osećam se – za poželeti”, navodi Ana.

Budući roditelji nedavno su saznali da će postati roditelji devojčice, o čemu je “Hello!” prvi pisao.

“Nemamo tih predrasuda da prvo dete mora da bude muško. Nije nam bitan pol, samo da sve bude u redu i da je beba živa i zdrava. To će biti jedan mali tasmanijski đavo u svakom slučaju, a pol nije bitan. Ako jednom budemo dobili dečaka sigurno će biti mali Rasta, ma rodiće se sa dredovima”, našalila se pevačica.