Drugarice zaratile zbog frajera: Sara i Nevena ne mogu očima da se vide?

Pevačice i dojučerašnje drugarice Sara Jovanović i Nevena Božović zaratile su zbog odbojkaša Aleksandra Atanasijevića.

Pre nekoliko dana, Sara i Nevena su se srele na jednom događaju u Beogradu i nisu razmenile ni reč.

“Nevena i Sara su se nedavno srele na jednom događaju u jednom prestoničkom lokalu, a celo veče su se izbegavale. Iako su nekada bile dobre drugarice, one se čak te večeri nisu ni javile jedna drugoj. U jednom trenutku trebalo je zajedno da se fotografišu, međutim one su i to odbile“, kaže izvor blizak pevačicama za pink.rs.