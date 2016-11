Drama voditeljke Nataše Aksentijević: Terali su me puškom i pucali!

Potraga za ljudima, kojima je cilj da potvrdom očinstva reše životnu misteriju, nastavlja se večeras od 22.15 na Pinku u dokumentarnoj emisiji “DNK”. Mnoge dosadašnje priče uzburkale su javnost, osvetlivši najtamnije kutke ljudske prirode. Ko je kome otac, i dalje je jedno od najintrigantnijih društvenih pitanja, a odgovor nam sredom hrabro “servira” Nataša Aksentijević.

Voditeljka otkriva najdramatičnije situacije koje je ekipa “DNK” dosad iskusila.

“Jednog zimskog popodneva učesnik je pijan izašao da nas dočeka s puškom. Pucao je u vazduh želeći da nas otera, jer je pod dejstvom alkohola zaboravio da je pre nekoliko sati pristao da razgovaramo s njim. Tad smo se stvarno uplašili”, priča Nataša za Novosti i dodaje:

“Ipak, postoje i duhovite situacije, kao kad dođemo na snimanje i tonac shvati da nije poneo mikrofon do onih kad umirem od gladi, pa ljudi s druge strane kamere umesto razgovora sa sagovornikom čuju krčanje mojih creva”.

Voditeljka objašnjava i koliko je imuna na bolne ispovesti učesnika emisije.

“Dotiču me, ali ne ostavljaju velike posledice na moj život. Priča iz Kruševca o devojčici koja živi sa majkom narkomankom, ostavila me je bez teksta! Gledaoci će uskoro videti priču o devojci koja je odrasla sa očuhom alkoholičarem, a potom u domu. Takođe, prisustvovala je sceni u kojoj majka ubija njenu mlađu sestru! To su stvari na koje ne možete da ostanete hladni”.