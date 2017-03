Dragana priznaje da je Toni kritikuje: Ja sam atipična žena, ne volim šoping, mene to nervira!

Dragana Mirković gaji specifičan stil oblačenja, kako na sceni tako i u privatnom životu, ali do sada nismo znali kako njen suprug Toni Bjeić reaguje kada je provokativno obučena, kada je u mini suknji ili šorcu.

“Da se moj Toni pita, ja nikada ne bih dugu haljinu obuka, a posebno pantalone. Zaista nikada! Samo minići i šorcići, to je nešto što on na meni obožava i ja se njemu tako najviše dopadam”, rekla je Dragana za “Blic”.

Ali oko čega je suprug Toni najviše kritikuje, Dragana kaže:

“Ponekad mu je žao mene što neke periferne stvari moraju da odvlače moju energiju, u smislu kako sam obučena. Iskreno, to je meni nebitna stvar. Nije to ni tolika muka, koliko to mene nervira. Ali mene to stvarno nervira! Ja sam atipična žena. Žene vole šoping, žene vole da kupuju, da se oblače, da se slikaju, ali ja uopšte nisam u tom fazonu”, objasnila je pevačica.