Dragana Mirković sa suzama u očima: Nino je vredeo kao pevač i zaslužio je da mu pomognem (video)

Popularna pevačica i članica žirija najgledanijeg takmičenja za pevačke talente u regionu, “Pinkovih zvezda”, Dragana Mirković, bila je veoma bliska sa pevačem Amirom Rešićem Ninom, koji je pre devet godina iznenada preminuo.

Pevačica je otkrila da mu je ona pomogla da se proslavi, posle čega je Nino objavio 14 albuma, od čega nekoliko i za “City records”.

“Ja sam neko ko je pomogao Ninu da snimi svoj prvi CD i nastavila, koliko sam ja mogla, naravno, da mu pomažem, mada je on to zasluživao. On je stvarno vredeo i kao pevač. I imala sam taj osećaj “e, ovaj čovek će se mnogo dopasti ljudima” i tako je bilo. Tako da je meni stvarno bilo zadovoljstvo. I bio je gost na mojim solističkim turnejama. Ja sam do kraja bila njegov prijatelj. Nažalost, on je prebrzo i čini mi se u danu preminuo. Ja to nisam znala, a kad sam čula, iz Beča sam poslala venac sa poslednjim pozdravom”, rekla je Dragana sa suzama u očima za telegraf.rs.

Dragana je sa Ninom snimila i duetsku pesmu “Divlja devojka”, koja se na njenom albumu našla 1995. godine.