Dragana Mirković otkrila tajnu svojih suza u Pinkovim zvezdama: Sestra mi je bila na samrti (video)

Za muzičku zvezdu Draganu Mirković 2016. godina bila je i te kako uspešna – osim što je nizala uspehe na privatnom planu, obradovala je svoje fanove novim pesmama i postala je članica žirija “Pinkovih zvezda”. Ipak, Mirkovićeva je u protekloj godini imala nekoliko teških životnih trenutaka, a o svemu što joj se dešavalo u prethodnom periodu iskreno je progovorila za “Premijeru”, najgledaniju emisiju o poznatima.

Dragana se prisetila da joj je 2016. godinan počela jednim hirurškim zahvatom koji je njen život promenio na bolje.

“Već 11. januara imala sam veoma bitnu operaciju koja mi je, na svu sreću, ulepšala život jer sam imala velike bolove u 2015. godini. Sa tom operacijom sam sebi omogućila da funkcionišem savršeno, kao i ranije. Iz bolnice sam izašla baš na moj rođendan, 18. januara”, prisetila se Dragana, koja se nakon operacije posvetila porodici, a tokom leta imali su veliki razlog za slavlje, rođendan njene ćerke Manuele i uspešno završenu školsku godinu.

“Mi smo okupili kompletnu našu familiju, svi su došli sa svih strana. To je bio veliki događaj za sve nas. Manuela je još devojčica, poprilično je visoka, ali je mlada, ima samo četrnaest i po godina. Nežna je, prava devojčica, umetnički potpuno nastrojena u više pravaca – veoma lepo crta, mnogo je interesuje dizajniranje enterijera, nameštaja… Prava je “ženskica”, rekla je Dragana i dodala da je veoma posvećena deci.

“Ja sa njima volim da pričam, veoma sam pažljiva. Pažljiva sam kao majka – biram vreme i trenutak za razgovore.”

Već u septembru prošle godine Dragana se pripremala za novu profesionalnu ulogu – poziv da bude članica žirija “Pinkovih zvezda” veoma ju je obradovao, a novi zadatak u kojem se do tada nije oprobala ozbiljno je shvatila.

“U “Pinkove zvezde” sam krenula sa jednim jako pozitivnim razmišljanjem i željom da budem podrška kandidatima. To je moj stav, ne mogu da pobegnem od sebe, ne mogu da budem drugačija. Ne želim da me gledaju kao sudiju u toj stolici, ja to nisam. Ako mogu da im pomognem – sa zadovoljstvom”, rekla je Dragana.

Veliku pažnju privukle su i njene suze u crvenoj stolici, a nakon što su se emocije slegle, muzička zvezda otkrila je zbog čega je zaplakala u najpopularnijem muzičkom šou programu na ovim prostorima.

“Prvi put kad sam zaplakala… Jeste, pogodila me je i pesma, sve to stoji, ali nije pesma bila glavni razlog. Sestra od strica je bukvalno preživljavala poslednje dane svog života, znala sam to, onda se dogodila i ta pesma… Ta tuga je provalila iz mene, tada sam zaplakala. Posle nekoliko dana sam je i izgubila, to su jako teški momenti i prosto ne znam kako sam uspela da snimim tu emisiju”, iskrena je bila Dragana.

Sam kraj 2016. godine i početak 2017. u njenom je znaku, zbog novog, dugoočekivanog studijskog albuma kojem se obradovala njena mnogobrojna publika. Pevačica priznaje da je sve svoje snove ostvarila, a da je nove pesme snimila ponajviše zbog svojih vernih fanova.

“Nemam odavno nikakvih ambicija, sve sam ostvarila, i više nego što sam mogla da zamislim. Međutim, ja jesam i dalje zaljubljenik u muziku, publiku i imam moralnu obavezu da moram da im dam još nešto. Sa tim CD-om zadovoljavam sebe, jer pevam nešto novo, a publici pružam i nešto što im dugujem.”