Dragana Mirković otkrila kako je uspela da izbegne skandale tokom karijere

Dragana Mirković jedna je među retkim ljudima sa estrade koji nikada nisu bili deo skandala.

Na sceni je preko 30 godina, otpevala je mnogobrojne hitove, rodila dvoje dece i uživa u ljubavi svog muža, ali ništa od toga nije dovelo do ružnih reči upućenih ovoj pevačici.

Mnoge je zanimalo kako je to uspela a Dragana je konačno progovorila o tome.

“Definitivno sam ponosna na to. Nije bilo lako biti mlad velikoj zemlji, toliko velikoj koju smo imali tada. Trebalo je držati do sebe i ne dozvoliti svim vetrovima da te slome. Ponosna sam što sam poznata samo po dobrim pesmama i publici, samo to je Dragana Mirković. Hvala vam na tome“, rekla je pevačica u emisiji “Ami G show”.

Dragana je otkrila i da sprema novi album te da je presrećna što sve ide po planu.